Wall Street: Nasdaq fecha com alta histórica de 7,35% após dados de inflação dos EUA

Os índices da bolsa de Nova York fecharam nesta quinta-feira (10) com fortes altas, no caso do Nasdaq com uma alta histórica de 7,35%, comemorando a moderação da inflação dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 3,70% a 33.715,37 pontos, enquanto o índice ampliado S&P 500 acumulou 5,53% a 3.956,37 unidades, em seu melhor dia desde abril de 2020.

O salto histórico do Nasdaq o levou a acumular 11.114,15 pontos.

