Sadio Mané estará na lista de convocados para Copa, garante fonte da federação senegalesa

"Uma coisa é certa, Sadio Mané estará na lista amanhã" sexta-feira, garantiu à AFP uma fonte da Federação Senegalesa de Futebol (FSF) nesta quinta-feira, questionada sobre a participação do astro dos 'Leões' na Copa do Mundo de 2022, apesar de uma lesão na fíbula.

O Bola de Prata de 2022 "está calmo, é profissional, sabe que a lesão faz parte do seu trabalho", acrescentou a mesma fonte.

O técnico Aliou Cissé deve anunciar sua lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar (que será disputada de 20 de novembro a 18 de dezembro) na sexta-feira às 7h00 (horário de Brasília).

Lesionado na extremidade da fíbula direita, o atacante de 30 anos teme desfalcar a seleção de seu país.

Mané não jogará no sábado pelo Bayern de Munique, no último jogo antes da Copa do Mundo. O Senegal estreia no dia 21 de novembro contra a Holanda, em um grupo que também inclui o país-sede e o Equador.

O médico da seleção senegalesa, Manuel Afonso, esteve nesta quinta-feira em Munique para examinar o jogador.

Mané se machucou na terça-feira na Allianz Arena na goleada sobre o Werder Bremen (6-1).

Em uma disputa com o zagueiro do Werder Amos Pieper, após 15 minutos de jogo, o atacante do Bayern sofreu um golpe totalmente involuntário na patela do joelho direito.

Imediatamente, o senegalês sentiu dores, segurou o joelho e se deitou no gramado.

Após a intervenção dos médicos do clube bávaro, Mané tentou voltar ao jogo, mas rapidamente sinalizou ao seu treinador Julian Nagelsmann que não poderia continuar. Ele foi substituído pelo alemão Leroy Sané aos 21 minutos.

A lesão de Sadio Mané foi vivida em Dakar como uma tragédia. Até o presidente do país, Macky Sall, comentou em sua conta no twitter: "Sadio, lhe desejo uma rápida recuperação após sua lesão no jogo Bayern-Werder Bremen. Como eu lhe disse: Sadio, coração de leão! Com todo meu coração contigo! Deus te abençoe!".

Atual campeão da África, depois de conquistar o título em fevereiro, o Senegal tem em Mané seu jogador mais importante.

