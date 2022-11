Representantes de ONU e Rússia se reúnem sexta por exportação de grãos

Autoridades da ONU e da Rússia devem se reunir em Genebra, na sexta-feira (10), para discutir acordos para exportar grãos e fertilizantes de Ucrânia e Rússia, através do Mar Negro, dias antes do fim do pacto em vigor.

O secretário de Assuntos Humanitários da ONU, Martin Griffiths, e a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), Rebekah Grynspan, devem se reunir com uma delegação de alto nível de Moscou, liderada pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Serguei Vershinin.

"Continuarão as consultas em curso para apoiar os esforços do secretário-geral António Guterres para uma implementação plena dos dois acordos assinados em 22 de julho em Istambul", disse à AFP uma porta-voz da organização.

"Espera-se que as discussões permitam fazer avançar os progressos obtidos para facilitar a exportação, sem obstáculos, de alimentos e fertilizantes da Federação Russa para os mercados mundiais", afirmou uma porta-voz da ONU, em conversa com a AFP nesta quinta-feira.

ONU e Turquia mediaram dois acordos assinados em 22 de julho entre Rússia e Ucrânia para permitir exportações de grãos ucranianos bloqueados pela guerra e a venda de alimentos e fertilizantes russos, apesar das sanções ocidentais contra Moscou. Os acordos expiram em 19 de novembro e a ONU deseja renová-los por um ano.

