Reino Unido congela cerca de US$ 21 bilhões em ativos russos

Os ativos russos congelados pelo Reino Unido como parte das sanções contra Moscou pela invasão da Ucrânia somam 18,4 bilhões de libras (cerca de 21,5 bilhões de dólares no câmbio atual), segundo dados publicados nesta quinta-feira (10).

O governo britânico defende que essa quantia mostra sua "oposição à Rússia pela invasão ilegal da Ucrânia" e especifica que a quantia representa quase 6 bilhões de libras a mais do que todos os seus outros programas de sanções.

As sanções contra a Rússia, adotadas pelo Reino Unido em coordenação com seus aliados, "envolvem 1.200 indivíduos e mais de 120 entidades, congelando os ativos de 19 bancos russos (...) desde o início da invasão" da Ucrânia no final de fevereiro , disse o Tesouro britânico em um comunicado.

Acrescentou que "60% das reservas cambiais [de Moscou] foram congeladas e as exportações russas despencaram, enquanto suas importações de bens críticos caíram 68% dos países sancionadores".

O governo britânico estimou há alguns meses que somente o oligarca russo Roman Abramovich acumulava uma fortuna avaliada em mais de 9 bilhões de libras (cerca de 10,5 bilhões de euros ou dólares).

A União Europeia impôs oito pacotes de sanções a entidades e indivíduos industriais russos desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, no valor de cerca de 30 bilhões de dólares.

