Putin não participará da cúpula de líderes do G20 na semana que vem

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não participará da cúpula do G20 na Indonésia na próxima semana, informou uma autoridade do governo indonésio nesta quinta-feira, 10. Com a decisão, o líder russo evita um possível confronto com os Estados Unidos e seus aliados por causa de sua guerra na Ucrânia.

Os presidentes de EUA, Joe Biden, e China, Xi Jinping, estarão entre os líderes mundiais que participarão do encontro de dois dias em Bali, nas próximas terça-feira, 15, e quarta-feira, 16.

Luhut Binsar Pandjaitan, chefe de apoio aos eventos do G20, disse a repórteres em Denpasar, na Indonésia, que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, liderará a delegação russa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O governo indonésio respeita a decisão do governo russo, que o próprio presidente Putin explicou anteriormente ao presidente Joko Widodo em uma conversa telefônica muito amigável", disse Pandjaitan, que também é o ministro coordenador da Marinha e do Investimento.

Tags