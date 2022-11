Presidente francês pede que governo e oposição venezuelanos retomem negociações

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu, nesta quinta-feira (10), ao governo e à oposição da Venezuela que retomem o "quanto antes" as negociações, paralisadas em 2021.

"As negociações devem ser retomadas o quanto antes no México, começando por um acordo humanitário e - espero - garantias políticas", declarou Macron ao receber o presidente argentino, Alberto Fernández, no Palácio do Eliseu.

A França busca relançar esse processo e organizará na sexta-feira o Fórum de Paris sobre a Paz, que reunirá os chefes negociadores Jorge Rodríguez, pelo chavismo, e Gerardo Blyde, pela oposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Governo e oposição iniciaram negociações no México em agosto de 2021, após outras iniciativas fracassadas, mas o presidente Nicolás Maduro as congelou depois da extradição para os Estados Unidos de Alex Saab, um empresário próximo ao governo.

Nos últimos dias, porém, especula-se uma retomada do processo. "Estamos numa dinâmica favorável [...] e nesta base veremos como fica nossa posição" em relação a Maduro, que a França não reconhece, comentou o Eliseu.

Macron, Fernández e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que também foi recebido à tarde, devem voltar a se reunir na sexta-feira durante o Fórum para discutir a questão da Venezuela.

tjc/mb/mr/rpr

Tags