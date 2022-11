Policial morre esfaqueado em Bruxelas

Um policial belga morreu nesta quinta-feira (10), esfaqueado por um indivíduo que atacou uma patrulha em Bruxelas e a procuradoria-geral, competente em casos de terrorismo, assumiu a investigação.

"Assumimos o caso porque existe a suspeita de motivação terrorista, que certamente terá que ser confirmada ou desmentida pela investigação", disse à AFP um porta-voz da procuradoria, Eric Van Duyse.

Pouco antes, uma fonte judicial havia dito à AFP que existia uma "suspeita" de uma eventual "motivação terrorista" no ataque, embora os investigadores ainda não pudessem confirmar esta hipótese.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O autor do ataque ficou ferido e está hospitalizado. Segundo testemunhas, ele foi baleado nas pernas e no abdômen.

O incidente ocorreu no início da noite no município de Schaerbeek, onde fica uma das principais estações ferroviárias da capital belga, a Gare du Nord.

Segundo informações coincidentes, no ataque um agente ficou ferido no pescoço e morreu no hospital. O outro agente da patrulha ficou ferido e está sendo atendido em um hospital.

"Nossos agentes de polícia arriscam suas vidas todos os dias para garantir a segurança dos cidadãos. O drama de hoje volta a demonstrá-lo", tuitou o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo.

A ministra do Interior belga, Annelies Verlinden, condenou o que chamou de um episódio de violência "inaceitável".

mad/ahg/js/sag/ll/mvv

Tags