Pelo clima, líder democrata da Câmara de Representantes estende a mão a republicanos

A presidente da Câmara de Representantes (Deputados) dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, estendeu a mão aos republicanos, nesta quinta-feira (10), que podem ganhar o controle desse órgão legislativo, visando à cooperação na luta contra a mudança climática.

"Ganhando ou perdendo, gostaríamos de ter uma aliança para salvar o planeta", disse Pelosi, que lidera uma delegação democrata na conferência da ONU sobre o clima (COP27), à imprensa.

"Acho que o que vimos nesta eleição foi gente jovem votando sobre este tema, o que surpreendeu todo mundo, mas não nós", acrescentou.

Alguns republicanos são céticos quanto à ideia de mudança climática.

"Temos que deixar isso para trás", pediu Pelosi, em uma conversa com especialistas.

A líder da atual maioria democrata expressou sua satisfação com a aprovação, em agosto, da Lei de Redução da Inflação, com um orçamento de US$ 370 bilhões, que inclui um grande investimento em energia renovável.

Nenhum republicano votou a favor da lei, pois consideram que ela não reduz a inflação, nem garante a segurança energética dos Estados Unidos.

Se os republicanos confirmarem seu controle da Câmara, comitês, como o da Crise Climática, criado pelos democratas, poderão ser "eliminados", explicou Kahty Cantor, congressista que preside essa instância.

"Não foram parceiros para enfrentar a crise climática, e isso é inexplicável, porque os grandes cientistas estão nos dizendo que estamos ficando sem tempo", frisou Cantor.

O presidente Joe Biden falará nesta sexta-feira na COP.

