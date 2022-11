Pauta de infográficos

* EUA-voto-política-eleições:

1/ Cartograma da Câmara de Representantes eleita nas eleições de meio de mandato nos EUA, em 10 de novembro às 14h (Bras.). (135 x 97 mm) - Atualização disponível

2/ Partido político de cada governador eleito nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, às 14h (Bras.) de 10 de novembro. (135 x 190 mm) - Atualização disponível

3/ Resultados parciais do Senado após as eleições de meio de mandato, atualiados às 14h (Bras.) de 10 de novembro. (135 x 104 mm) - Atualização disponível

4/ Composição do Senado dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato, às 14h (Bras.) de 10 de novembro. (45 x 77 mm) - Atualização disponível

5/ Composição da Câmara de Representantes e do Senado dos Estados Unidos, resultados às 14h (Bras.) de 10 de novembro. (90 x 73 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 10 de novembro às 4h (Bras.). (135 x 137 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa localizando Kherson, a estratégica cidade portuária na Ucrânia onde as autoridades russas retiraram as tropas no dia 9 de novembro.(135 x 128 mm) - Atualização disponível

* Itália-política-migrantes: chegada de migrantes na Itália, Grécia e Espanha (exceto Ilhas Canárias) desde 2015, segundo a Organização Internacional das Migrações. (90 x 83 mm) - Disponível

* Furacão-meteorologia-Nicole: mapa com a trajetória prevista do furacão Nicole, que chegou à Florida no dia 10 de novembro. (89 x 77 mm) - Disponível

* Armas-aeroespacial-política-defesa-armamento-tecnologia-diplomacia-CNorte: infografia sobre o funcionamento dos mísseis hipersônicos. (135 x 80 mm) - Reenvio disponível

* EUA-economia-FED-inflação: evolução porcentual interanual do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos desde 1948. (92 x 80 mm) - Disponível

* Clima-meio-ambiente-finanças-ONU-COP27-adaptação-cúpula:

1/ Evolução dos investimentos em energias renováveis na África, entre 2001 e 2021, segundo dados da BloombergNEF. (90 x 77 mm) - Disponível

2/ Contribuição de diferentes setores para as emissões de gases de efeito estufa em 2021, segundo dados da Climate Trace. (90 x 85 mm) - Disponível

* Fbl-wc-2022-Catar: apresentação das seis árbitras que vão participar da Copa do Mundo de Futebol do Catar 2022. (135 x 117 mm) - Disponível

