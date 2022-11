PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA GUERRA: Ucrânia anuncia avanços em Kherson e Rússia afirma que iniciou retirada da região

EUA ELEIÇÕES: Biden celebra sucesso democrata para evitar a 'onda' republicana

=== UCRÂNIA RÚSSIA GUERRA ===

MYKOLAIV:

Ucrânia reivindica avanços em Kherson; Rússia inicia retirada de tropas

A Ucrânia reivindicou nesta quinta-feira a reconquista de 12 localidades de região de Kherson, no sul do país, onde as tropas russas iniciaram uma retirada, considerada um novo revés para para Vladimir Putin.

STEPNOGUIRSK:

Rio Dnieper se torna vital na batalha pelo sul da Ucrânia

Poucas horas antes de os russos anunciarem sua retirada da margem ocidental do rio Dnieper, na região de Kherson, o agricultor ucraniano Yevgen Gamiy, a 100 quilômetros de distância, viu uma granada cair ao lado de seu trator.

MOSCOU:

Após meses de ofensiva, russos estão à beira de um ataque de nervos

Após meses de ofensiva militar na Ucrânia, as vendas de antidepressivos e consultas com psicólogos dispararam na Rússia. A angústia é cada vez mais presente entre os russos, pegos por um conflito que queriam ignorar.

MOSCOU:

Qual será o impacto da retirada russa da cidade ucraniana de Kherson?

O exército russo anunciou nesta quinta-feira o início da retirada de suas tropas de Kherson, uma cidade estratégica no sul da Ucrânia que ocupava desde o final de fevereiro. Aqui estão algumas explicações sobre o impacto desse revés para o presidente Vladimir Putin.

SHARM EL-SHEIKH:

Guerra na Ucrânia mostra o impacto dos exércitos no clima

A guerra na Ucrânia trouxe ao debate a questão das emissões de gases do efeito estufa dos exércitos, cujo cálculo é muito difícil de avaliar, explicam especialistas na COP27.

=== EUA ELEIÇÕES ===

WASHINGTON:

Biden celebra sucesso democrata para evitar 'onda' republicana

Os americanos aguardavam nesta quinta-feira (10) com impaciência o resultado final das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, mas o presidente Joe Biden já celebra o que considera um sucesso dos democratas para evitar a "onda vermelha" republicana.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden e Xi vão se reunir em Bali no dia 14

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai se reunir com seu colega chinês Xi Jinping em 14 de novembro em Bali, Indonésia, à margem da cúpula do G20, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (10), em um momento de alta tensão entre as duas superpotências.

SHARM EL-SHEIK:

Marina Silva na COP27 para adiantar a agenda climática do governo Lula

À espera de Lula, a ex-ministra Marina Silva avançou nesta quinta-feira na COP27 no Egito alguns pontos da agenda ambiental do presidente eleito, que quer fazer do gigante sul-americano um campeão no combate às mudanças climáticas.

(Brasil meio ambiente COP27 política clima governo, Enfoque, a ser transmitida)

SAN MARTIN DE AMACAYACU:

Indígenas fazem cinema na floresta amazônica longe do olhar estrangeiro

Nas entranhas da selva amazônica colombiana, uma Torre de Babel. Indígenas de diferentes línguas, países e etnias descobriram no cinema uma linguagem comum para narrar sua história longe do olhar estrangeiro.

(Colômbia Brasil cinema indígenas sociedade arte cultura política, Reportagem, 900 palavras, já transmitida)

PARIS:

Sem Bolsonaro, Macron pode voltar a olhar para a América Latina

O presidente francês, Emmanuel Macron, só viajou para a América Latina uma vez para o G20 da Argentina em 2018, mas a vitória de Lula no Brasil e seus esforços de mediação na Venezuela agora podem permitir que ele olhe para a região.

(França AmLat política Brasil diplomacia, Enfoque, a ser transmitida)

BUENOS AIRES:

Cristina Kirchner pede suspeição de juíza no caso de tentativa de assassinato

A vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, pediu a suspeição da juíza que atua no caso da tentativa de assassinato contra ela, por considerar que a magistrada não investigou as conexões políticas do agressor, informou no Twitter.

(Argentina política justiça ataque, Prev, já transmitida)

EL PROGRESO:

Fenômenos climáticos extremos levam milhões de pessoas à pobreza na América Central

Miguel resgatou apenas duas espigas de sua plantação de milho, ainda cobertas pela água lamacenta. O agricultor hondurenho foi vítima da tempestade tropical Julia, que atingiu a América Central há um mês, onde os fenômenos climáticos são cada vez mais recorrentes.

(América Central meio ambiente sociedade pobreza política economia, Reportagem, palavras, já transmitida)

TEMUCO:

Presidente do Chile chega à zona de conflito mapuche em 1ª visita de seu governo

O presidente do Chile, Gabriel Boric, iniciou nesta quinta-feira (10) uma visita de dois dias à região da Araucanía, uma rica área florestal no sul do país que vive um conflito com grupos do povo mapuche, oito meses depois de tomar posse.

-- EUROPA

MOSCOU:

Cada vez mais isolado, Putin não viajará a Bali para reunião do G20

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não viajará para a reunião de líderes dos G20 em Bali na próxima semana - anunciou o Kremlin nesta quinta-feira (10), em um sinal do crescente isolamento diplomático do chefe de Estado desde o início da ofensiva na Ucrânia.

(Rússia G20 diplomacia cúpula Indonésia política guerra economia, Prev, 580 palavras, já transmitida)

PARIS:

Greves paralisam metrôs de Paris e Londres

Trabalhadores do transporte público em Paris e em Londres fazem um dia de paralisações, nesta quinta-feira (10), para reivindicar aumento salarial, entre outras pautas, em um contexto de inflação.

(França GB sindicato emprego transporte greve economia, Prev, 690 palavras, já transmitida)

MARSELHA:

França receberá navio com migrantes 'Ocean Viking' e critica Itália

A França anunciou nesta quinta-feira (10) que permitirá o desembarque do navio "Ocean Viking", que transporta 230 migrantes resgatados no Mediterrâneo, e criticou a Itália por negar o acesso da embarcação a sua costa.

(França Itália migrantes sociedade política, Prev, 440 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã anuncia desenvolvimento de míssil balístico hipersônico

O Irã desenvolveu um míssil balístico hipersônico com capacidade para penetrar em todos os sistemas de defesa - anunciou o comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, general Amirali Hajizadeh, nesta quinta-feira (10).

(Irã industria armamento defesa conflito armas, Prev, 630 palavras, já transmitida)

CAIRO:

Ativista egípcio detido e em greve de fome está 'em tratamento médico'

O ativista pró-democracia anglo-egípcio Alaa Abdel Fattah, em perigo de morte após sete meses de greve de fome na prisão no Egito, está "em tratamento médico" - anunciou sua família nesta quinta-feira (10).

(Egito prisioneiros direitos sociedade protestos política, Prev, 500 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

CABUL:

Talibãs proíbem os parques de Cabul às mulheres

O Talibã proibiu as mulheres afegãs de entrar em parques e jardins de Cabul, um dos últimos espaços de liberdade que tinham diante das severas restrições impostas pelo regime fundamentalista islâmico.

(Afeganistão mulheres lazer direito sociedade religião, Prev, 570 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

SYDNEY:

Hackers pedem US$ 10 milhões para acabar com vazamento de dados médicos na Austrália

Os hackers que estão vazando dados roubados de uma grande companhia de seguros de saúde australiana disseram nesta quinta-feira (10) que vão interromper sua ação depois do pagamento de 10 milhões de dólares.

(Austrália saúde segurança, Prev, 470 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Inflação nos EUA cede em outubro e Bolsa festeja

A inflação parece se moderar nos Estados Unidos e, em outubro, a medição de 12 meses atingiu seu nível mais baixo desde janeiro de 2022, em 7,7%, sinal de que as medidas do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) começam a surtir efeito.

(EUA inflação economia política Fed PIB, Prev, 500 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

SHARM EL-SHEIKH:

"Ninguém pode parar" o avanço das energias renováveis, insiste chefe IRENA

A transição para fontes alternativas é imparável e pode ser a chave para a independência energética, disse o chefe da Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA), Francesco La Camera, em entrevista à AFP à margem da COP27.

(Clima cúpula energia ONU COP27, Entrevista, 500 palavras, já transmitida)

SHARM EL-SHEIKH:

SAN MARTIN DE AMACAYACU:

SHARM EL-SHEIK:

EL PROGRESO:

HAVANA:

Leonardo Padura e sua relação vital com Havana

Com uma visão perfeita de um terraço na parte histórica de Havana, o escritor cubano Leonardo Padura fala do material que nutre suas histórias, de seu último romance e do que ele percebe como uma tentativa oficial de invisibilizá-lo.

=== ESPORTE ===

SÃO PAULO:

Copa do Catar é "grande oportunidade" para Brasil romper domínio europeu, diz Cafu

O bom momento de Neymar e a solidez da Seleção sob o comando do técnico Tite fazem o ex-lateral Cafu, de 52 anos, sonhar com o Brasil rompendo no Catar o domínio europeu nas últimas quatro Copas do Mundo.

(BRA fbl Mundial 2022 Catar GrupoG WC, Entrevista, 810 palavras, já transmitida)

