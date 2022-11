Lazio vence Monza (1-0) e é vice-líder do Italiano; Juventus derrota Verona (1-0)

Um gol do argentino nascido no México Luka Romero deu a vitória à Lazio (1-0) sobre o recém-promovido Monza e levou a equipe da capital italiana ao segundo lugar da Serie A, nesta quinta-feira, no encerramento da 14ª rodada, enquanto a Juventus fez sua parte ao vencer também por 1 a 0 o lanterna Hellas Verona fora de casa.

Lazio e Juventus vão se enfrentar no domingo no último jogo do campeonato italiano em 2022, antes do intervalo para a Copa do Mundo do Catar-2022, e antes desse aguardado duelo em Turim conseguiram duas vitórias que lhes dão impulso na corrida no alto da tabela.

Com 30 pontos, a Lazio alcançou o Milan (agora 3º), a quem supera graças a um melhor saldo de gols (+18 contra +13). Os "rossoneri" tropeçaram na terça-feira quando empataram sem gols com o Cremonese (18º).

Os dois estão longe do líder Napoli, que na terça-feira venceu o Empoli (14º) por 2 a 0 e tem oito pontos a mais que seus perseguidores mais diretos.

Depois de vencer o clássico contra a Roma (1 a 0), a Lazio teve mais problemas do que o esperado contra o Monza (15º), mas conseguiu vencer o jogo graças ao atacante Luka Romero, de 17 anos, que aproveitou uma bola rebatida pelo goleiro Michele Di Gregorio após um primeiro chute de Pedro Rodríguez (69).

Foi o primeiro gol de Romero com a camisa do time azul celeste, para o qual chegou em meados de 2021.

O Monza teve um gol de Andrea Pettagna anulado no início da partida devido a um impedimento.

Assim como a Lazio, a 'Juve' também foi um dos times beneficiados desta rodada de meio de semana na Itália, com as derrotas de adversários diretos como Atalanta (6º) e Roma (7º). A 'Vecchia Signora' fica a dois pontos da Lazio e do Milan, e a dez do Napoli.

O futebol apresentado em Verona não foi brilhante, mas a Juventus fez a diferença no segundo tempo, com um gol aos 60 minutos de Kean, após uma assistência de Adrien Rabiot. Foi o segundo gol da temporada do jogador italiano, titular na ausência de Dusan Vlahovic, que ainda está fora por causa de uma pubalgia, apenas duas semanas antes do primeiro jogo da Sérvia na Copa do Mundo de 2022, contra o Brasil.

"Não foi um jogo fácil, jogar aqui não é fácil, mas mostramos que somos um grande time", disse Kean à DAZN.

"Quando você é um atacante, o mais difícil é se manter, não desanimar. A chance veio com a bola que Adrien me passou", acrescentou.

A Juventus sofreu até o fim para conquistar esta quinta vitória consecutiva no campeonato sem sofrer gols.

O brasileiro Alex Sandro (Juventus) foi expulso nos acréscimos por cometer uma falta na entrada da área, que quase provocou um pênalti contra sua equipe.

O Hellas Verona, apesar dos esforços na reta final do jogo, sofreu sua nona derrota consecutiva e segue afundando rumo à Serie B.

-- Jogos da 14ª rodada da Serie A e classificação:

- Terça-feira:

Napoli - Empoli 2 - 0

Spezia - Udinese 1 - 1

Cremonese - Milan 0 - 0

- Quarta-feira:

Lecce - Atalanta 2 - 1

Sassuolo - Roma 1 - 1

Fiorentina - Salernitana 2 - 1

Inter - Bologna 6 - 1

Torino - Sampdoria 2 - 0

- Quinta-feira:

Hellas Verona - Juventus 0 - 1

Lazio - Monza 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 14 12 2 0 34 10 24

2. Lazio 30 14 9 3 2 26 8 18

3. Milan 30 14 9 3 2 27 14 13

4. Juventus 28 14 8 4 2 21 7 14

5. Inter 27 14 9 0 5 31 20 11

6. Atalanta 27 14 8 3 3 20 12 8

7. Roma 26 14 8 2 4 17 13 4

8. Udinese 24 14 6 6 2 22 14 8

9. Torino 20 14 6 2 6 15 16 -1

10. Fiorentina 19 14 5 4 5 17 18 -1

11. Salernitana 17 14 4 5 5 19 21 -2

12. Sassuolo 16 14 4 4 6 15 19 -4

13. Bologna 16 14 4 4 6 17 25 -8

14. Empoli 14 14 3 5 6 10 19 -9

15. Monza 13 14 4 1 9 13 22 -9

16. Lecce 12 14 2 6 6 12 17 -5

17. Spezia 10 14 2 4 8 12 25 -13

18. Cremonese 7 14 0 7 7 11 24 -13

19. Sampdoria 6 14 1 3 10 6 25 -19

20. Hellas Verona 5 14 1 2 11 11 27 -16

