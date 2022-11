Juventus vence Verona (1-0) fora de casa com gol de Kean e sobe para o 3º lugar

Com um gol de Moise Kean a Juventus venceu o Hellas Verona (1-0) fora de casa nesta quinta-feira e subiu provisoriamente ao pódio e é agora terceira colocada da Serie A, enquanto aguarda o jogo da Lazio contra o Monza no encerramento da 14ª rodada do campeonato.

A 'Juve' é um dos times beneficiados desta rodada de meio de semana na Itália, com as derrotas de adversários diretos como Atalanta (6º) e Roma (7º).

O futebol apresentado em Verona não foi brilhante, mas a Juventus fez a diferença no segundo tempo, com um gol aos 60 minutos de Kean, após uma assistência de Adrien Rabiot. Foi o segundo gol da temporada do jogador italiano, titular na ausência de Dusan Vlahovic, que ainda está fora por causa de uma pubalgia, apenas duas semanas antes do primeiro jogo da Sérvia na Copa do Mundo de 2022, contra o Brasil.

"Não foi um jogo fácil, jogar aqui não é fácil, mas mostramos que somos um grande time", disse Kean à DAZN.

"Quando você é um atacante, o mais difícil é se manter, não desanimar. A chance veio com a bola que Adrien me passou", acrescentou.

A Juventus sofreu até o fim para conquistar esta quinta vitória consecutiva no campeonato sem sofrer gols.

O brasileiro Alex Sandro (Juventus) foi expulso nos acréscimos por cometer uma falta na entrada da área, que quase provocou um pênalti contra sua equipe.

O Hellas Verona, apesar dos esforços na reta final do jogo, sofreu sua nona derrota consecutiva.

A Juventus segue dez pontos atrás do líder, o Napoli, que venceu o Empoli (14º) por 2 a 0 na terça-feira.

Os turineses conseguiram reduzir a desvantagem para dois pontos sobre o segundo colocado Milan, que empatou sem gols contra o Cremonese (18º) na terça-feira.

O Napoli lidera com folga o campeonato italiano, com oito pontos de vantagem sobre o Milan.

-- Jogos da 14ª rodada da Serie A e classificação:

- Terça-feira:

Napoli - Empoli 2 - 0

Spezia - Udinese 1 - 1

Cremonese - Milan 0 - 0

- Quarta-feira:

Lecce - Atalanta 2 - 1

Sassuolo - Roma 1 - 1

Fiorentina - Salernitana 2 - 1

Inter - Bologna 6 - 1

Torino - Sampdoria 2 - 0

- Quinta-feira:

Hellas Verona - Juventus 0 - 1

Lazio - Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 14 12 2 0 34 10 24

2. Milan 30 14 9 3 2 27 14 13

3. Juventus 28 14 8 4 2 21 7 14

4. Lazio 27 13 8 3 2 25 8 17

5. Inter 27 14 9 0 5 31 20 11

6. Atalanta 27 14 8 3 3 20 12 8

7. Roma 26 14 8 2 4 17 13 4

8. Udinese 24 14 6 6 2 22 14 8

9. Torino 20 14 6 2 6 15 16 -1

10. Fiorentina 19 14 5 4 5 17 18 -1

11. Salernitana 17 14 4 5 5 19 21 -2

12. Sassuolo 16 14 4 4 6 15 19 -4

13. Bologna 16 14 4 4 6 17 25 -8

14. Empoli 14 14 3 5 6 10 19 -9

15. Monza 13 13 4 1 8 13 21 -8

16. Lecce 12 14 2 6 6 12 17 -5

17. Spezia 10 14 2 4 8 12 25 -13

18. Cremonese 7 14 0 7 7 11 24 -13

19. Sampdoria 6 14 1 3 10 6 25 -19

20. Hellas Verona 5 14 1 2 11 11 27 -16

