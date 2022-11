Jovem zagueiro francês Kalulu renova com o Milan até 2027

O jovem francês Pierre Kalulu, de 22 anos, renovou nesta quinta-feira com o Milan por dois anos, até 30 de junho de 2027, anunciou o clube italiano, em um comunicado.

A renovação do zagueiro que chegou em 2020, proveniente do Lyon, clube que o revelou, é acompanhada por um substancial aumento salarial (2 milhões de euros por temporada, bem acima dos 600 mil anteriores) segundo a mídia italiana.

Às vezes comparado a Lilian Thuram quando jogava no Lyon, o promissor jogador que já vestiu a camisa da seleção francesa em 14 jogos, marcando 2 gols, se firmou como titular no ano passado com os 'rossoneri'. Ele é capaz de jogar tanto no centro da zaga quanto na lateral-direita.

Kalulu mostrou personalidade e preencheu o vazio deixado na zaga central por Simon Kjaer, que sofreu uma séria lesão no joelho, a partir de dezembro de 2021. Nesta temporada, ele tem sido acionado na direita por algumas semanas devido às lesões de Davide Calabria e Alessandro Florenzi.

