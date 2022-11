Irã liberta jovem italiana presa no final de setembro

A jovem italiana presa no Irã no final de setembro, após a onda de protestos desencadeada pela morte de Mahsa Amini, foi libertada após "intenso trabalho diplomático", informou a chefe do governo italiano nesta quinta-feira.

"Alessia Piperno foi libertada pelas autoridades iranianas e está prestes a retornar à Itália", disse a assessoria de imprensa da primeira-ministra Giorgia Meloni em comunicado.

"Agradecemos a todos que contribuíram para que Alessia pudesse abraçar seus parentes novamente. Seus pais já foram informados", diz o comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A jovem, que viajava pelo mundo há seis anos, foi presa no final de outubro, dia em que completou 30 anos e relatou a prisão em uma breve conversa com seus pais de uma prisão de Teerã.

Em sua conta no Instagram há várias fotos suas de várias partes do mundo, incluindo no Irã, onde passou dois meses, acompanhadas de um texto onde garante que está prestes a retornar ao Paquistão e expressa sua solidariedade às mulheres que protestam.

O Irã vive uma onda de violência desde que Mahsa Amini, uma mulher curda iraniana de 22 anos, morreu após ser detida pela polícia da moralidade, supostamente por não usar o véu corretamente, conforme exigido pelo rigoroso código de vestimenta para mulheres.

A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) denunciou esta semana a prisão sistemática de mulheres jornalistas no Irã em sua ofensiva contra os protestos pela morte da jovem curda.

kv/zm/mr

Tags