Inglaterra anuncia lista de convocados sem surpresas para Copa, com Kane, Foden e Sterling

A federação inglesa de futebol anunciou nesta quinta-feira uma lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2022 sem grandes surpresas e que será liderada pelo seu trio ofensivo Harry Kane, Phil Foden e Raheem Sterling.

Lesões, como a dos laterais do Chelsea Reece James e Ben Chilwell, ambos fora da Copa do Mundo, limitaram as opções de Gareth Southgate neste setor.

Apesar de tudo, ele se arriscou a convocar Kyle Walker, que está há muito tempo lesionado no Manchester City e que ainda não voltou a jogar, mas que está quase totalmente recuperado.

A experiência, versatilidade e velocidade do jogador de 32 anos, capaz de jogar na direita em uma defesa de três, ou como lateral, pesaram, assim como a convocação de Ben White, do Arsenal, que também pode ocupar as duas posições.

Depois de voltar a jogar durante 30 minutos pelo City na quarta-feira na Copa da Liga, a presença de Kalvin Phillips na lista também é bastante lógica, apesar de seu curto tempo de jogo.

Um dos pilares da Inglaterra na Euro em 2021, ao lado de Declan Rice, ele não será necessariamente titular, já que a posição parece reservada a Jude Bellingham, mas certamente terá a chance de entrar em campo.

Para evitar o risco de uma recaída, Southgate preferiu Connor Gallagher a James Ward-Prowse, que havia sido convocado regularmente, mas provavelmente está pagando pelo decepcionante início de temporada do Southampton. O time é o 18º na Premier League.

As outras 'semi-surpresas' estão na frente, onde Southgate convocou o atacante do Newcastle, Callum Wilson, e James Maddison, do Leicester, enquanto Jadon Sancho, ausente das últimas convocações, ficará em casa, assim como Tammy Abraham, que não se destacou com a Roma neste início de temporada.

Wilson, que foi quatro vezes convocado entre 2018 e 2019, tem sido um dos principais jogadores no bom início de temporada dos 'Magpies', terceiros colocados na Premier League, com seis gols em dez jogos.

Maddison, peça importante no ataque do Leicester há meses e como Jamie Vardy já não marca com tanta regularidade, com seis gols e quatro assistências em treze jogos, também trará um toque de criatividade extra, que poderá ser útil, considerando o rendimento de nível médio apresentado por Mason Mount e Jack Grealish nos últimos tempos.

--- Lista de 26 jogadores convocados pela Inglaterra para a Copa do Mundo do Catar-2022:

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Nick Pope (Newcastle).

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Ben White (Arsenal), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Meio-campistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/ALE), Mason Mount (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool, Declan Rice (West Ham), Connor Gallagher (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City).

Atacantes: Marcus Rashford (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle), James Maddison (Leicester).

hap/psr/aam

