Incêndio mata 10 trabalhadores migrantes na capital das Maldivas

Ao menos 10 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um incêndio nesta quinta-feira que destruiu alojamentos de trabalhadores migrantes na capital das Maldivas, Malé, anunciaram os bombeiros.

A capital do arquipélago turístico é uma das cidades mais densas do mundo, com metade de sua população de 250.000 habitantes formada por trabalhadores migrantes e em situação de precariedade.

As autoridades afirmaram que os 10 corpos foram encontrados no andar superior de um edifício destruído pelas chamas provocadas por uma oficina mecânica no térreo.

De acordo com os bombeiros, os mortos são nove indianos e um cidadão de Bangladesh.

