França receberá navio com migrantes 'Ocean Viking' e critica Itália

A França anunciou nesta quinta-feira (10) que permitirá o desembarque do navio "Ocean Viking", que transporta mais de 200 migrantes resgatados no Mediterrâneo, e criticou a Itália por negar o acesso da embarcação a sua costa.

O ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, disse que o "Ocean Viking" poderá atracar no porto militar de Toulon, sul do país, após um impasse com a Itália sobre quem deve receber os migrantes.

Darmanin criticou o "comportamento inaceitável" das autoridades italianas e disse que o navio deve atracar na sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

França e Itália trocam acusações, após a recusa de Roma a permitir a entrada de embarcações de organizações humanitárias que resgatam migrantes no mar.

As autoridades italianas afirmam que outras nações da UE devem assumir um papel maior na recepção aos milhares de migrantes que tentam chegar à Europa, procedentes do norte da África.

Darmanin advertiu que é "óbvio que haverá consequências extremamente graves para as relações bilaterais" com a Itália.

Em um gesto de protesto, a França decidiu suspender "de forma imediata" o acolhimento em seu território de 3.500 refugiados que estão na Itália.

Mais cedo, a França havia anunciado que retiraria três migrantes do "Ocean Viking" que precisam de atendimento médico urgente, além de um acompanhante.

A decisão da França foi tomada depois que a ONG SOS Méditerranée, que opera o navio, solicitou a medida, devido à recusa da Itália de oferecer acesso a um porto.

Depois do anúncio de Darmanin, a SOS Méditerranée afirmou que sente um "alívio amargo". O ministro francês destacou que a decisão de permitir o desembarque do navio é "excepcional" e foi motivada pelo fato de os passageiros terem esperado 15 dias por uma autorização do governo italiano para entrar no porto.

are/sde/bow/js/jh/jmm/mab-an/mb/fp/tt

Tags