Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções de IoT, anuncia que seu módulo 5G NR de grau industrial RG500L-EU obteve a certificação GCF para operar em redes 5G NR globais A certificação GCF significa que o módulo RG500L-EU pode ajudar os clientes a implementar com eficiência seus dispositivos IoT de alta velocidade 5G no mundo todo.

Estabelecido na plataforma MediaTek T750, o RG500L-EU integra um modem 5G NR FR1 e um processador quadcore Arm Cortex-A55. Ao aproveitar o poderoso desempenho da CPU do chipset T750, os dispositivos do cliente podem melhorar o desempenho de processamento do dispositivo, bem como permitir uma otimização de custos significativa.

"A certificação global GCF confirma nosso compromisso de fornecer aos nossos clientes as melhores soluções de IoT da categoria, não importa onde eles estejam no mundo", disse Dominikus Hierl, vice-presidente sênior de Vendas na EMEA. "A Quectel continua impulsionando a inovação em IoT, fornecendo o que há de melhor em módulos 5G e entregando a inovação que nossos clientes esperam para desenvolver seus aplicativos 5G IoT."

O módulo suporta agregação de duas operadoras (2CC CA) na banda de frequência de 200 MHz. Essa capacidade de combinar ativos de espectro 5G disponíveis pode melhorar muito a cobertura do sinal e as taxas de transmissão. Além disso, o módulo RG500L-EU pode alcançar uma taxa máxima de downlink de 4,67 Gbps e uma taxa de uplink de 1,25 Gbps, proporcionando uma experiência de velocidade 5G suave e muito rápida para os usuários finais.

O RG500L-EU suporta o protocolo de criptografia EasyMesh? e WPA3 R3, permitindo que os dispositivos IoT tenham conexões sem fio mais estáveis, econômicas e seguras. O módulo também oferece combinações flexíveis de configuração de Wi-Fi, incluindo 5G simples 2x2 + 2,4G 2x2 de banda dupla, 5G 4x4 simples + 2,4G 4x4 simples de banda dupla, bem como 5G 4x4 simples (banda de alta frequência 5G) + 5G 4x4 simples (banda de baixa frequência 5G) + 2.4G 4x4 simples de banda tripla.

Com um design compacto e baixo consumo de energia, o RG500L-EU pode ajudar os clientes a reduzir procedimentos demorados, incluindo a instalação de rede fixa e equipamentos. Suas ricas interfaces periféricas, incluindo SGMII, PCIe e PCM, oferecem flexibilidade máxima em seus conceitos de soluções de IoT. Em combinação com a plataforma exclusiva QuecOpen da Quectel, o RG500L-EU também melhora a eficiência do desenvolvimento de terminais dos clientes e acelera seu tempo de comercialização.

O RG500L-EU adota uma solução de oito antenas com quatro antenas de 2,7 GHz e quatro antenas dedicadas n77/n78 para fornecer aos terminais sinais mais fortes e estáveis, bem como velocidades máximas de download mais altas. Além disso, o módulo pode fornecer antena de alto ganho cobrindo a banda n78 para ajudar na recepção do sinal.

Ademais da certificação GCF, o módulo 5G RG500L-EU da Quectel também obteve aprovação CE para o mercado da UE, bem como a aprovação RCM para a região australiana. Nessas áreas, o módulo RG500L-EU da Quectel já foi escolhido pelos clientes para desenvolver uma série de terminais - incluindo hotspots móveis, equipamentos nas instalações do cliente (CPE), unidade externa (ODU) e outros gateways convergentes 5G e gateways industriais -, tendo sido implementado em áreas como monitoramento industrial, colaboração remota, videoconferência, telemedicina, educação on-line e muitos outros campos.

