Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Ao longo de 2022, a Mary Kay Inc., defensora mundial da sustentabilidade e administração corporativa, trabalhou para elevar a conscientização sobre os oceanos no trabalho sobre o clima e como uma abordagem para enfrentar a crise climática.

The Nature Conservancy and Mary Kay Inc. announced their partnership in 1990. Mary Kay has continued to generously support TNC's work with an expanded focus on oceans work around the globe. (Credit: The Nature Conservancy)

Neste mês, a Mary Kay foi reconhecida no Relatório Global de Impacto sobre Recifes de 2022 da The Nature Conservancy. O relatório da The Nature Conservancy destaca suas recentes conquistas e como a organização fez parceria com o setor privado para implementar com sucesso programas inovadores de conservação marinha que protegem e preservam a vida em nossos oceanos.

O relatório indicou um projeto recém-lançado com foco em "Super Recifes". Os Super Recifes são altamente resilientes e podem sobreviver em um oceano em aquecimento. A missão do projeto Super Recifes é identificar, proteger e desenvolver uma rede mundial de Super Recifes a fim de garantir o futuro dos recifes de corais. A equipe do Super Recifes reúne especialistas em ciência, conservação e gestão oceânica da Woods Hole Oceanographic Institution, Stanford University e The Nature Conservancy, junto com o suporte do setor privado da Mary Kay, para respaldar governos e comunidades neste momento crítico da história dos recifes de corais.

"Vi recifes que foram destruídos e vi recifes que foram recuperados na minha vida", disse Elizabeth McLeod, Líder Global de Sistemas de Recifes na The Nature Conservancy. "Temos um imperativo de mergulhar na água, identificar recifes de corais que possam sobreviver às mudanças climáticas e garantir que sejam protegidos de outros impactos."

"Nossa parceria com a The Nature Conservancy remonta a mais de 32 anos, mas estamos apenas começando", disse Deborah Gibbins, Diretora de Operações da Mary Kay Inc. "Ao longo de 2022, dobramos nossos esforços de sustentabilidade, incluindo o foco na saúde dos oceanos. A saúde de nossos oceanos é a saúde de nosso planeta, sendo essencial que façamos nossa parte para protegê-los."

Em 2022, a Mary Kay deu suporte a 11 projetos referentes a iniciativas mundiais de proteção dos oceanos, a fim melhorar a saúde oceânica para a natureza e as pessoas através da proteção e restauração de habitats cruciais, como recifes de corais, recifes de ostras e áreas úmidas costeiras. Estes importantes projetos incluíam:

-- Restaurar recifes de moluscos da Ásia-Pacífico na Austrália, Hong Kong, China e no Triângulo de Corais;

-- Garantir que esforços de proteção e restauração de corais nos países do Triângulo de Corais - Indonésia, Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão - recebem apoio mediante esforços e iniciativas de conservação que impactem positivamente toda a região;

-- Apoiar a liderança feminina ambiental no Pacífico em Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão;

-- Conservação e restauração costeira na Costa do Golfo e avaliação da viabilidade dos mercados de carbono azul para respaldar a gestão de zonas úmidas a longo prazo; e

-- Aprimorar a pesca no México para dar recursos às comunidades e mulheres no setor pesqueiro.

Para saber mais sobre o compromisso da Mary Kay com a sustentabilidade, acesse marykayglobal.com/sustainability e baixe a estratégia mundial de sustentabilidade da Mary Kay: Enriquecendo Vidas Hoje para um Amanhã Sustentável.

Sobre The Nature Conservancy (TNC)

The Nature Conservancy é uma organização internacional de conservação dedicada a preservar terras e águas, das quais toda a vida depende. Orientados pela ciência, criamos soluções inovadoras e práticas aos desafios mais difíceis do mundo, para que a natureza e as pessoas possam prosperar em conjunto. Estamos enfrentando as mudanças climáticas, conservando terras, águas e oceanos em uma escala sem precedentes, fornecendo alimentos e água de modo sustentável e ajudando a tornar as cidades mais sustentáveis. Ao trabalhar em 79 países e territórios, usamos uma abordagem de cooperação que envolve comunidades locais, governos, setor privado e outras parcerias. Para saber mais, acesse www.nature.org ou siga @nature_press no Twitter.

Sobre a Mary Kay Inc.

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

