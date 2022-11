Comunicado do Business Wire :Klick Health

Com base nas suas recentes notícias sobre seus planos de expansão global, a Klick Health divulgou hoje vários comunicados sobre a sua equipe sênior de liderança global a medida que constrói polos regionais nas regiões da Ásia-Pacífico (APAC); Europa, Oriente Médio e África (EMEA); e América Latina (LATAM).

Lori Grant, CEO da Klick Health, deu as boas-vindas às veteranas de mercado Jennifer Lambert e Roberta Raduan como suas primeiras Managing Directors globais, e aos profissionais de operações Michael Becker, Shaun Chalk e Catherine MacInnis para ajudar a liderar suas operações locais e o crescimento global. Os novos executivos seniores seguirão contruindo a expansão global da empresa com base no forte modelo de negócios "people first" e nas sólidas fundações da Klick Health, e trabalharão em conjunto com os experientes líderes da empresa, Glen Webster, que foi nomeado Executive Vice President, Global Operations e Jennifer White, Global Head of Growth.

"Não poderíamos estar mais felizes em receber Jen Lambert, Roberta, Shaun, Mike e Catherine na Klick - todos são líderes comprovados em suas áreas e têm a experiência global necessária para uma implementação global bem-sucedida", afirmou Grant. "Também estamos entusiasmados em anunciar as novas funções globais de Glen e Jen White - ambos contribuíram imensamente para nosso sucesso e liderança no setor e serão fundamentais para nos ajudar a levar a magia Klick Health a outros países".

Jennifer Lambert - Managing Director, EMEA Líder com experiência comprovada no crescimento de agências, na gestão de relações com clientes e no lançamento de campanhas em todo o mundo, Lambert se junta à Klick Health como Managing Director da região EMEA. Trabalhou durante a última década na WPP, mais recentemente como Chief Health Officer da Wunderman Thompson Health International, com muitos anos atuando como líder da WPP para a conta da Pfizer, supervisionando todas as operações e talentos na EMEA para ao grup WPP. Antes, trabalhou por 15 anos na Sudler & Hennessey, ampliando a presença da agência em toda a região EMEA e Ásia-Pacífico. Lambert começou sua carreira na Ogilvy em Nova York depois de receber seu diploma em Biomedicina na Rutgers University. Ela trabalhou em diversas áreas terapêuticas e tem ampla experiência internacional em CRM, DTC, omnichannel e planejamento estratégico de branding/LTV. Fora do trabalho, Jennifer doa seu tempo para ajudar a criar mudanças na saúde, incluindo o trabalho em plataformas pro-bono com as Nações Unidas, ONGs e instituições acadêmicas para ajudar a impulsionar o apoio às vítimas de abuso e violência sexual.

"Eu me juntei à Klick Health porque há algo realmente diferente aqui", disse Lambert. "Adoro o espírito empreendedor e a incrível energia recebida de uma grande e independente potência como a Klick, e estou muito entusiasmada por ajudar levar os serviços de ponta a ponta da Klick Health aos clientes de Life Sciences na Europa, Oriente Médio e África e criar mudanças reais na área da saúde em todo o mundo".

Roberta "Beta" Raduan - Managing Director, LATAM Sediada em São Paulo, Brasil, Roberta traz à Klick seu comprovado histórico empreendedor construindo agências de sucesso e relacionamentos de longa data tanto com clientes quanto com os principais talentos da América Latina. Profissional "digital native" de comunicações e negócios, com vasta experienciência e visão estratégica de marcas e oportunidades de negócios nas áreas digitais, de dados e de comunicação, Roberta passou os últimos 25 anos ajudando marcas globais e locais nos mais diversos segmentos (B2B, CPG, fintech, FMCG e telco) a alcançar um crescimento transformacional. Mais recentemente, foi Managing Director da Havas CX Brasil, anteriormente atuando como Diretora de Digital Growth da Havas Brasil. Roberta também foi sócia cofundadora e Managing Director de várias agências de São Paulo, incluindo Versão Beta, Sinc, e Euro RSCG 4D (Havas).

"Estou muito animada com o lançamento da Klick Health na América Latina e em poder trazer para cá sua premiada abordagem "people first", disse Raduan. "Fui atraída pela cultura única da Klick Health e sua obsessão por identificar e contratar os melhores talentos". O compromisso da Klick Health Health em continuar evoluindo para superar as necessidades dos seus clientes globalmente e tornar o mundo um lugar melhor e mais saudável realmente ressoa com meu coração e minha alma".

Michael Becker - Chief Financial Officer, Klick Group Becker se une como CFO do Klick Group com uma inestimável liderança financeira global na indústria de life sciences. Anteriormente vice-presidente sênior na Pharmaceutical Product Development (PPD), liderou uma equipe de mais de 450 profissionais de finanças globalmente. Durante sua gestão nessa organização líder do setor de pesquisa, Becker desempenhou um papel primordial em várias de estratégias chave de crescimento. Becker anteriormente atuou como diretor executivo de operações e diretor executivo de auditoria interna da PPD. Anteriormente, trabalhou 12 anos em contabilidade pública na Deloitte & Touche, principalmente em funções de auditoria externa.

"Estou muito entusiasmado em me juntar ao Klick Group como diretor financeiro e servir como um parceiro estratégico de negócios para seus líderes de classe mundial", disse Becker. "O que a equipe Klick fez nos últimos 25 anos é verdadeiramente notável e um testemunho da cultura de excelência aqui. Aguardo com expectativa a oportunidade de ajudar a construir, a partir das fortes bases existentes da Klick, à expansão global da empresa, apoiando nossos funcionários, nossos clientes e os pacientes que eles atendem".

Shaun Chalk -Executive Vice President, Global Client Operations Chalk junta-se a Klick Health na recém-criada função de EVP of Global Client Operations, focado em aumentar o valor estratégico para os clientes e criar narrativas comerciais em toda a organização, a medida que ela cresce internacionalmente. Ele traz mais de 25 anos de experiência em marketing e comunicação, comercial, financeira e operacional para a função - os últimos oito anos na WPP, mais recentemente como diretor comercial de Health & Wellness. Anteriormente, foi Global CFO da McCann Worldgroup do Commonwealth, Grupo McCann e diretor de operações e tecnologia global do Citigroup. Passou seu início de carreira na Wunderman, Y&R e Ogilvy, onde trabalhou em cargos seniores de finanças e comerciais tanto nos Estados Unidos quanto em grupos internacionais. Chalk tem um MBA e graduação em Contabilidade e Economia.

"Este é um momento muito empolgante para eu me juntar à Klick Health, com a oportunidade de contribuir para seu contínuo crescimento e sucesso à medida que ela continua a se expandir, agora globalmente", disse Chalk. "Espero abraçar a cultura Klickster, fazer parcerias com nossas equipes para cumprir as metas e objetivos de nossos clientes e, finalmente, ajudar a melhorar os resultados de saúde para mais pacientes em todo o mundo".

Catherine MacInnis - General Counsel Como General Counsel, MacInnis é responsável pelo portfólio jurídico e de riscos da Klick no mundo inteiro, com foco no crescimento, conformidade, seguro e governança corporativa. Ela lidera todos os aspectos jurídicos da expansão global da empresa, incluindo a tomada de decisões estratégicas, assim como todos os assuntos corporativos/comerciais, emprego, imigração e privacidade relacionados com a expansão. Ela contribuiu para o relatório anual do Banco Mundial sobre regulamentação de negócios (Doing Business) e palestra com frequência sobre gestão de risco para provedores de serviços profissionais. Antes de ingressar na Klick, MacInnis atuou como Consultora Jurídica Associada no IBI Group, empresa de tecnologia voltada para design de capital aberto em sua sede global em Toronto. Lá, ela foi fundamental na gestão do crescimento de sua premiada equipe jurídica, visto que a empresa rapidamente se expandiu para 3.300 pessoas com escritórios em todo o mundo. No início de sua carreira, atuou durante quatro anos em Contencioso Comercial na Blaney McMurtry LLP, e três anos como advogada de valores mobiliários e comerciais na Groia & Company.

MacInnis disse: "Eu me juntei à Klick porque tenho a oportunidade fenomenal de trabalhar com os líderes estratégicos da Klick em projetos muito legais, incluindo expansão global, e não poderia estar mais animada para ajudar a tornar a visão de nossa incrível equipe uma realidade".

Glen Webster, Executive Vice President, Global Operations Por quase duas décadas, Webster desempenhou um papel fundamental no estabelecimento da forte base para a cultura de trabalho premiada da Klick Health e para o desempenho empresarial da líder do setor. Ele tem ajudado constantemente a inocular a cultura Klick Health contra o status quo e a pensar de forma diferente - estabelecendo e pilotando muitas capacidades operacionais internas ao longo dos anos, incluindo Cultura e Engajamento Interno, Recrutamento, Marketing, Contratos, Impostos, Parcerias Estratégicas e Gestão de Desempenho, eventualmente evoluindo em departamentos geridos por outros. Webster começou sua carreira há 30 anos em consultoria de gestão, trabalhando na Deloitte Consulting, CGI e Price Waterhouse, e atendendo a um conjunto diversificado de clientes, incluindo Astra Pharma, Bank of Montreal e Sony. Ele tem fortes raízes empresariais, iniciou a primeira farmácia de varejo on-line do Canadá durante o boom do ponto-com (e o encerramento durante o colapso), e vendendo software empresarial a clientes, como Goldman Sachs. Também atuou como professor em tempo parcial, lecionando em instituições pós-secundárias, como o programa de MBA na Schulich School of Business da York University, antes de finalmente ingressar na Klick Health em 2006.

"Passei mais da metade da minha carreira dedicado ao crescimento da Klick e estou incrivelmente motivado para ajudar a liderar a carga neste novo e empolgante capítulo da história da nossa empresa", disse Webster. "Tornar-se global significa acesso a fantásticos mercados de novos talentos e realizar mais desejos de clientes, pois compartilhamos a diferença Klick Health com todo o mundo!"

Jennifer White, Global Head of Growth White passou mais de 20 anos trabalhando em vários segmentos da indústria de saúde nos EUA e no exterior, mais recentemente como Executive Vice President of Growth na Klick Health. Com sua profunda compreensão de todas as facetas do ciclo de vida dos produtos dos clientes do setor de saúde, White continuará a impulsionar a operacionalização e a ampliação dos esforços de crescimento da Klick Health na América do Norte em seu novo cargo como Global Head of Growth. Ela também ajudará a comercializar o novo modelo de marketing global da Klick Health para o setor de Life Sciences, que está projetado para impulsionar a eficiência e a escalabilidade das iniciativas de marketing em todo o mundo, aproveitando o conjunto completo de ativos dentro do ecossistema Klick para fornecer uma abordagem de marketing global ágil e insights-driven, ao mesmo tempo em que incorpora sinergicamente nuances locais e regionais fundamentais. Antes da Klick Health, White atuou como Chief Commercial Officer, onde liderou os esforços comerciais da empresa desde sua fase de pré-venda até o fechamento de sua rodada de US$ 10,5 milhões da Série A. No início de sua carreira, ocupou cargos de liderança executiva na WebMD e na Aptus Health.

"Estou imensamente agradecida por ter a oportunidade de ampliar meu trabalho em Health e ajudar a impulsionar o sucesso comercial do novo modelo global da Klick", disse White. "Também estou entusiasmada com os planos que nossa equipe tem para revolucionar e transformar as abordagens antiquadas de marketing global com um modelo ágil e inovador que honra as necessidades únicas dos mercados locais, enquanto cria campanhas globais de forma eficiente e escalável".

Segundo Ari Schaefer, Co-President da Klick Health, "Estamos encantados com a forma como nossa expansão global está se desenvolvendo e com a resposta que temos recebido ao redor do mundo". Isto é apenas o começo, teremos notícias mais empolgantes para compartilhar no futuro próximo".

Sobre a Klick HealthKlick Health é o maior parceiro de marketing independente do mundo para a indústria de Life Science. Por mais de 25 anos, a Klick Health se concentrou no desenvolvimento, lançamento e suporte a marcas de Life Sciences para maximizar todo o seu potencial de mercado como um parceiro principal de marketing e negocios. A Klick Health recentemente foi classificada número 1 na lista de 100 agências da revista Medical Marketing + Media (MM+M) pelo quinto ano consecutivo e foi nomeada como uma "Agência do Ano" da MM+M em 2020 e 2021, ganhando 10 prêmios de "Agência do Ano" do setor em 11 anos. Siga a Klick Health no LinkedIn e para mais informações sobre como trabalhar conosco, acesse careers.klick.com.

Sobre o Klick GroupAs empresas do Klick Group -Klick Health (que inclui a Klick Katalyst), Klick Media Group, Klick Applied Sciences (que inclui a Klick Labs), Klick Consulting, Klick Ventures, e Sensei Labs- é um ecossistema de talentos brilhantes que trabalham coletivamente para maximizar o potencial completo dos seus funcionários e clientes. Fundada em 1997, a Klick tem equipes em toda a América do Norte, com escritórios em Nova York, Filadélfia e Toronto, e está abrindo escritórios globais na Basiléia, Buenos Aires, Londres, Munique, Paris, Singapura, São Paulo e Tóquio. A Klick está constantemente sendo nomeada Best Managed Company e Great Place to Work. Em 2021, a empresa foi reconhecida com 15 prêmios de Best Workplace, incluindo Best Workplaces for Women, Best Workplaces for Inclusion, Best Workplaces for Giving Back, Fast Company's Best Workplaces for Innovators, and FORTUNE's Best Workplaces for Millennials.

