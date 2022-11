Comunicado do Business Wire :Esri

Um censo populacional e habitacional está entre os exercícios mais complexos e massivos que uma nação pode realizar, exigindo muito planejamento, recursos e implementação cuidadosa. O sucesso nesta escala requer uma abordagem geográfica, portanto, em apoio a esta meta Esri, líder mundial em inteligência de localização, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). Segundo o acordo, a Esri fará parceria com o UNFPA para ajudar os países a usar tecnologia e técnicas de sistema de informações geográficas (GIS) em seu trabalho de censo, visando criar comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis no mundo todo em áreas onde os recursos são escassos. "Os projetos de censo nacional incluem mapear um país inteiro, mobilizar e formar um grande número de recenseadores e conduzir grandes campanhas de conscientização pública", disse Linda Peters, gerente global de Desenvolvimento de Negócios na Esri.

A Esri fornece um programa de modernização de estatísticas, que inclui acesso e uso da tecnologia ArcGIS da Esri a preços altamente subsidiados, para agências nacionais de estatística em países em desenvolvimento selecionados, onde a necessidade é maior. Através do MoU com o UNFPA, o acesso ao programa de modernização de estatísticas foi expandido para outros países e ampliado até 2034 a fim de cobrir as rodadas dos censos de 2020 e 2030. Juntos, a Esri e o UNFPA se comprometeram a desenvolver lições e guias de boas práticas, modelos de dados e outros materiais educacionais que visam ajudar as agências nacionais de estatística a realizar este importante trabalho. A iniciativa apoia a missão do UNFPA "de proporcionar um mundo onde cada gravidez seja desejada, cada parto seja seguro e o potencial de cada jovem seja aproveitado".

"As atividades do censo devem ser cuidadosamente compreendidas, planejadas e monitoradas, com os dados resultantes analisados e divulgados", continuou Peters. "O GIS é fundamental em todas as fases de um censo e a aplicação da tecnologia neste processo normalmente é nova para muitas agências de estatística. O Quadro Estatístico Geoespacial Global [GSGF] do UN-GGIM [Comitê de Especialistas das Nações Unidas sobre a Gestão Global da Informação Geoespacial] fornece a todos nós um guia, mas a necessidade de apoio direto e orientação na implementação também é crucial."

A Esri é colaboradora de longa data das agências nacionais de estatística para ajudá-las a entender como integrar as informações estatísticas e geoespaciais. O UNFPA já usou a tecnologia da Esri em 2020 para criar o Painel de Populações Vulneráveis à COVID-19 do UNFPA. Esta ferramenta interativa forneceu aos profissionais de saúde pública, formuladores de políticas e ao público em geral acesso a informações úteis sobre populações vulneráveis à COVID-19 para direcionar a preparação e a resposta, além de ajudar a salvar vidas.

Para saber mais sobre o programa oficial de modernização de estatísticas da Esri e como ele ajuda a promover comunidades globais sustentáveis, acesse go.esri.com/officialstatisticsprogram.

Sobre o UNFPA

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é a agência de saúde sexual e reprodutiva da Organização das Nações Unidas (ONU). A missão do UNFPA é proporcionar um mundo onde cada gravidez seja desejada, cada parto seja seguro e o potencial de cada jovem seja aproveitado. O UNFPA clama pelos direitos reprodutivos de todas as pessoas e apoia o acesso a uma ampla gama de serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar voluntário, cuidados de saúde materna de qualidade e educação sexual abrangente.

O UNFPA também apoia vários ministérios de planejamento, agências nacionais de estatística e outros departamentos com dados populacionais para o avanço do desenvolvimento em geral, incluindo saúde e direitos reprodutivos.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e de negócios. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia (EUA), o software da Esri é implementado em mais de 350 mil organizações no mundo inteiro e em mais de 200 mil instituições nas Américas, Ásia e Pacífico, Europa, África e Oriente Médio. A Esri possui parcerias e distribuidoras locais em mais de 100 países nos seis continentes, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri concebe as soluções mais inovadoras para transformação digital, Internet das Coisas (IoT) e análises avançadas. Acesse esri.com.

