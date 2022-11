Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai PJSC (ISIN:AED001801011) (símbolo: DEWA), o fornecedor exclusivo de serviços de eletricidade e água do Emirado de Dubai, que está cotado no Mercado Financeiro de Dubai (DFM), divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2022, ao registrar uma receita trimestral de AED 8,55 bilhões e lucro líquido de AED 3,17 bilhões. No acumulado do ano, a receita da DEWA é de AED 20,63 bilhões e o lucro líquido é de AED 6,47 bilhões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221110005709/pt/

Dubai Electricity and Water Authority PJSC 9M-2022 profit rises 21% to AED 6.47 billion (Graphic: AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desempenho financeiro robusto impulsionado pela demanda

O primeiro aumento de receita em 9 meses da DEWA de 15% para AED 20,63 bilhões foi impulsionado sobretudo por uma elevação na demanda e uma transição para a estrutura tarifária normalizada. A demanda de energia em Dubai durante os primeiros 9 meses de 2022 aumentou 5% quanto ao mesmo período de 2021. Do mesmo modo, a demanda de água no mesmo período cresceu 6,4%.

"Em linha com a visão da liderança sábia para reforçar a posição de Dubai como um importante centro financeiro e econômico mundial, obtivemos um lucro nos primeiros 9 meses de 2022 que está quase no mesmo nível de nosso lucro líquido anual de 2021. Estes resultados recordes são uma prova de nosso foco constante em entregar nossas prioridades estratégicas de crescimento sustentável e inovador. Estamos bem posicionados para entregar o melhor desempenho financeiro anual de nossa história. Além disto, fizemos um progresso sustentado no sentido de liberar valor aos acionistas, pagar nosso primeiro dividendo de AED 3,1 bilhões em outubro de 2022, anunciar a intenção de lançar nossa subsidiária EMPOWER com 70% de propriedade e recomendar o pagamento de um dividendo especial único de AED 2,03 bilhões a serem pagos a nossos acionistas em dezembro. Para o ano fiscal de 2022, esperamos devolver AED 8,23 bilhões em dividendos a nossos acionistas", disse Sua Eminência Saeed Mohammed Al Tayer, Diretor Geral e Diretor Executivo da DEWA.

A demanda por energia nos primeiros 9 meses de 2022 alcançou 40,7 TWh em comparação a 38,6 TWh nos primeiros 9 meses de 2021. Além disto, o pico de demanda da DEWA nos primeiros 9 meses de 2022 foi de 9,5 GW, o que representa um aumento de 3,3% quanto ao mesmo período do ano passado.

* Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221110005709/pt/

Contato

Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai Khuloud Al Ali,+971563974965 Media@dewa.gov.ae

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags