Comunicado do Business Wire :CEMEX, S.A.B. de C.V.

A CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") anunciou hoje que está entre as primeiras empresas no setor global de cimentos a validar suas metas de descarbonização até 2030 através da iniciativa de Metas com Base na Ciência (SBTi, Science Based Targets initiative), para alinhamento com seu novo cenário de 1,5 °C, a trajetória mais ambiciosa definida para o setor. Essa validação inclui metas de escopo 1, 2 e 3.

A CEMEX, a maior produtora de concreto no mundo ocidental e líder global em produção de cimentos, acelerou seus esforços de descarbonização através do seu programa Future in Action (Futuro em Ação) em 2021, almejando construir um futuro mais sustentável e circular, com o objetivo primário de se tornar uma empresa com emissão líquida zero de CO2. Desde então, a empresa bateu o recorde em reduções de CO2 e seu desempenho até a data deu à empresa a confiança de que pode alcançar uma trajetória mais acelerada para 2030.

"A mudança climática é o maior desafio da atualidade, e o setor de materiais de construção deve estar na vanguarda da descarbonização do ambiente construído", afirmou Fernando A. González, CEO da CEMEX. "Estamos comprometidos com sermos líderes na trajetória de atingir emissão líquida zero através de constante inovação e metas agressivas que são suportadas por progresso significativo e mensurável. A validação da SBTi é evidência clara disso. Através do Future in Action, estamos reduzindo as emissões de carbono em todas as partes da nossa cadeia de valores e fornecendo aos nossos clientes produtos com menos carbono para que eles possam fazer parte da solução."

"A ciência sobre o clima nos diz que precisamos de cortes rápidos e intensos se quisermos atingir emissão líquida zero globalmente", afirmou Luiz Amaral, CEO da Science Based Targets initiative. "Agora a CEMEX faz parte da lista crescente de empresas reduzindo as emissões em toda a cadeia de valor, alinhada com a ciência e desempenhando seu papel em limitar o aquecimento a 1,5 °C."

Para mais informações sobre as metas da CEMEX, acesse www.cemex.com/sustainability/future-in-action

Para mais informações sobre a SBTi, acesse www.sciencebasedtargets.org

A CEMEX (NYSE: CX) é uma empresa global de materiais de construção que está construindo um futuro melhor através de produtos e soluções sustentáveis. A CEMEX está comprometida com atingir neutralidade de carbono através de constante inovação e pesquisa e desenvolvimento líder do setor. A CEMEX está na vanguarda da economia circular na cadeia de valor de construção e está abrindo caminhos para aumentar o uso de resíduos de matérias-primas e combustíveis alternativos em suas operações com o uso de novas tecnologias. A CEMEX fornece cimento, concreto usinado, agregados e soluções de urbanização em mercados em crescimento ao redor do mundo, alimentada por uma mão-de-obra multinacional focada em fornecer uma experiência superior ao cliente, possibilitada por tecnologias digitais. Para mais informações, acesse cemex.com

