Com Ziyech e Hakimi, Marrocos divulga lista de convocados para Copa do Mundo

O técnico do Marrocos, Walid Regragui, divulgou nesta quarta-feira a lista de jogadores que vão participar da Copa do Mundo do Catar, incluindo os astros Hakim Ziyech, do Chelsea, e Achraf Hakimi, do PSG.

"Decisões foram tomadas... Alguns ficarão desapontados e muitos ficarão felizes. Trabalhamos muito nessa lista, é a melhor possível para defender nossas cores", declarou Walid Regragui ao apresentar a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo.

"Queremos fazer algo grande. Esperamos que todos os marroquinos nos apoiem", acrescentou.

O meia-atacante do Chelsea, Hakim Ziyech, retorna ao Marrocos depois de anunciar sua aposentadoria da seleção devido a problemas com o ex-técnico Vahid Halilhodzic.

Este último foi demitido da equipe marroquina em 11 de agosto devido a "diferentes pontos de vista" com a Federação Marroquina de Futebol (FRFM), a favor do retorno de Ziyech.

No final de agosto, Walid Regragui, ex-jogador da seleção marroquina que teve passagem por vários clubes franceses, foi escolhido como treinador dos Leões do Atlas, a três meses da Copa do Mundo.

No Catar, ele levará as esperanças de toda uma nação fanática por futebol e tentará consuzir o Marrocos a um desempenho pelo menos igual o de 1986, quando foi o primeiro time africano da história a chegar às oitavas de final de uma Copa do Mundo.

Sorteado no grupo F, Marrocos vai enfrentar a Croácia no dia 23 de novembro, a Bélgica no dia 27 e encerra a fase de grupos contra o Canadá no dia 1º de dezembro.

--- Lista dos 26 jogadores convocados pela seleção marroquina para a Copa do Catar-2022:

Goleiros: Yassine Bounou (Sevilla FC/ESP), Munir Mohamedi (Al Wehda La Meca/KSA), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca/MAR).

Defensores: Achraf Hakimi (PSG/FRA), Noussair Mazraoui (Bayern de Munique/ALE), Nayef Aguerd (West Ham/ING), Badr Benoun (Qatar SC/QAT), Romain Saïss (Besiktas/TUR), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca/MAR), Jawad El Yamiq (Valladolid/ESP), Achraf Dari (Brest/FRA).

Meio-campistas: Sofyan Amrabat (Fiorentina/ITA), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria/ITA), Selim Amallah (Standard de Liège/BEL), Azzedine Ounahi (SCO Angers/FRA), Bilal El Khannouss (KRC Genk/BEL), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca/MAR).

Atacantes: Hakim Ziyech (Chelsea/ING), Amine Harit (Olympique de Marselha/FRA), Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna/ESP), Zakaria Aboukhlal (Toulouse FC/FRA), Sofiane Boufal (SCO Angers/FRA), Ilias Chair (Queens Park Rangers/ING), Youssef En-Nesyri (Sevilla/ESP), Walid Cheddira (Bari/ITA/D2), Abderrazak Hamed Allah (Ittihad FC/KSA).

