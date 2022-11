Com gol de Militão, Real Madrid vence Cádiz (2-1) e se aproxima do líder Barcelona

O Real Madrid venceu o Cádiz, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no último jogo da 14ª rodada da LaLiga, em que o Valencia goleou o Betis por 3 a 0 e o Celta saiu da zona de rebaixamento.

O time merengue abriu o placar com gols de Eder Militão de cabeça (40) e Toni Kroos (70). O Cádiz diminuiu com um gol de Lucas Pérez (81), mas a reação parou por aí.

Depois de dois jogos sem vencer na LaLiga, o que o levou a deixar a liderança, a equipe de Carlo Ancelotti chega ao intervalo com uma vitória que mantém os madridistas dois pontos atrás do líder Barcelona.

O Cádiz, por outro lado, acumula dois jogos sem vencer e continua afundado na penúltima posição do campeonato espanhol.

O Real Madrid dominou no Santiago Bernabéu, mas foi difícil encontrar as brechas na defesa do Cádiz em um jogo em que em alguns momentos se tornou difícil.

O Cádiz tentou no contra-ataque e com chutes de longe como o disparo de Alfonso 'Pacha' Espino que acertou a trave (11).

Rodrygo tentou com um chute fraco que foi defendido pelo goleiro Jeremías Ledesma (30), antes de o gol merengue surgir num cruzamento para a área de Toni Kroos que Militão cabeceou para as redes de Cádiz (40).

O gol permitiu ao Real Madrid ir tranquilo para o intervalo. Na volta o Cádiz tentou avançar um pouco e pressionou a saída do Real Madrid.

Rubén Sobrino poderia ter empatado em uma chegada quase na linha de fundo, mas perdeu no mano a mano com Thibaut Courtois (53).

Após o susto, o Real Madrid recuperou o controle do jogo, apoiado no placar, com Modric e Kroos dirigindo o jogo no meio de campo.

A equipe merengue voltou a pressionar o Cádiz em seu campo até que Kroos apareceu para fazer 2 a 0 com um disparo de fora da área (70).

Atrás no placar, o Cádiz se lançou desesperadamente ao ataque até que, após dois bolas rebatidas por Courtois, Lucas Pérez disparou com o gol vazio (81) adicionando emoção aos últimos dez minutos do jogo. Mas o placar não se mexeu mais.

"Tivemos um bom jogo fora os últimos 10 minutos", disse Kroos ao DAZN.

"Criamos chances, mas sofremos um pouco com o gol que levamos desnecessariamente. Acho que fizemos um bom jogo".

Mais cedo, os gols de tiro livre de André Almeida (63) e de pênalti de Hugo Guillamón (81), juntamente com um chute de Justin Kluivert (90+3) deram ao Valencia a vitória sobre o Betis, que jogou a última meia hora com dez devido à expulsão do zagueiro Edgar González (61).

O Valencia dominou seu rival desde o primeiro minuto, criando as melhores chances em um jogo em que o Betis buscou suas chances no contra-ataque, principalmente depois de ficar em inferioridade numérica.

Com esta vitória, o Valencia (10º) se aproxima das posições europeias, enquanto o Betis (6º) se mantém na zona da Liga Europa.

Também nesta quinta-feira o Celta empatou em 0 a 0 com o Rayo Vallecano (8º) e saiu da zona de rebaixamento. A equipe galega é agora a 17ª, acima do Sevilla (18º), que perdeu por 2 a 1 para a Real Sociedad na quarta-feira.

O Celta conseguiu quebrar a sequência do Rayo Vallecano que acumulava três vitórias consecutivas, incluindo a última contra o Real Madrid na segunda-feira, e segue perto das posições europeias, em oitavo lugar.

A equipe galega quase abriu o placar em um mano a mano entre Carles Pérez e o goleiro do Rayo, Stole Dimitrievski, que superou o goleiro (16), enquanto o Rayo tentava chegar pelas laterais para colocar as bolas na área.

O jogo acelerou nos últimos 20 minutos com ataques dos dois lados sem que nenhuma das equipas conseguisse mandar a bola na rede adversária.

-- Resultados da 14ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Elche - Girona 1 - 2

Athletic Bilbao - Valladolid 3 - 0

Osasuna - Barcelona 1 - 2

- Quarta-feira:

Sevilla - Real Sociedad 1 - 2

Almería - Getafe 1 - 0

Espanyol - Villarreal 0 - 1

Mallorca - Atlético de Madrid 1 - 0

- Quinta-feira:

Rayo Vallecano - Celta Vigo 0 - 0

Valencia - Betis 3 - 0

Real Madrid - Cádiz 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 14 12 1 1 33 5 28

2. Real Madrid 35 14 11 2 1 33 14 19

3. Real Sociedad 26 14 8 2 4 19 17 2

4. Athletic Bilbao 24 14 7 3 4 24 14 10

5. Atlético de Madrid 24 14 7 3 4 21 14 7

6. Betis 24 14 7 3 4 17 12 5

7. Osasuna 23 14 7 2 5 16 14 2

8. Rayo Vallecano 22 14 6 4 4 20 16 4

9. Villarreal 21 14 6 3 5 15 10 5

10. Valencia 19 14 5 4 5 22 15 7

11. Mallorca 19 14 5 4 5 13 13 0

12. Valladolid 17 14 5 2 7 13 21 -8

13. Girona 16 14 4 4 6 20 22 -2

14. Almería 16 14 5 1 8 16 22 -6

15. Getafe 14 14 3 5 6 12 20 -8

16. Espanyol 12 14 2 6 6 16 22 -6

17. Celta Vigo 12 14 3 3 8 14 26 -12

18. Sevilla 11 14 2 5 7 13 22 -9

19. Cádiz 11 14 2 5 7 9 26 -17

20. Elche 4 14 0 4 10 10 31 -21

