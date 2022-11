Ativista egípcio detido e em greve de fome está 'em tratamento médico'

O ativista pró-democracia anglo-egípcio Alaa Abdel Fattah, em perigo de morte após sete meses de greve de fome na prisão no Egito, está "em tratamento médico" - anunciou sua família nesta quinta-feira (10).

Em frente à prisão de Wadi Natrun, 100 quilômetros ao norte do Cairo, a mãe do detido, Laila Sueif, foi informada pela autoridade prisional que "Alaa está sob tratamento médico", escreveu sua irmã, Mona Seif, no Twitter.

Figura central na revolta popular que derrubou o então presidente Hosni Mubarak, Abdel Fattah foi condenado no final de 2021 a cinco anos de prisão por "divulgar informações falsas", depois de passar a maior parte da última década atrás das grades.

O ativista de 40 anos, um ferrenho inimigo do regime do presidente Abdel Fattah al-Sissi, passou meses ingerindo "100 calorias por dia, ou seja, uma colher de mel e um pouco de leite no chá", segundo seus familiares.

Há uma semana, ele parou de comer completamente e, desde o início da COP27, no domingo, na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, também parou de beber líquidos.

No início da semana, sua tia, a célebre escritora Ahdaf Sueif, disse haver "rumores de que ele está sedado e sendo alimentado à força".

Ahdaf Sueif pediu, em mensagem no Twitter, que seja "transferido urgentemente para o hospital universitário de Qasr al-Aini", principal estabelecimento público de saúde no Cairo, para que "outros representantes, além dos de Estado, possam vê-lo, assim como seus advogados, ou um representante da embaixada britânica".

Na terça, a ONU exigiu sua "libertação imediata". O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o presidente francês, Emmanuel Macron, também aproveitaram a COP27 para se referir ao caso do ativista.

O Egito é criticado, com frequência, por sua política de direitos humanos. O país tem mais de 60.000 presos de consciência, segundo ONGs.

