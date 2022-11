AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022 ATÉ QUINTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - Dia do Armistício -

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual e estupro de cinco mulheres - (até 9 de Dezembro)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento da Trump Organization por suposta fraude fiscal - (até 30 de Novembro)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Conferência sobre inovação e cultura "Rio Innovation Week" - (até 16)

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Lenda da música popular brasileira Gal Costa morre aos 77 anos - (até 13)

HAVANA (Cuba) - Associação dos Estados do Caribe aborda em Cuba os efeitos da pandemia e a cooperação regional - (até 11)

(+) TEMUCO (Chile) - Presidente Gabriel Boric visita região da Araucanía - (até 11)

ESTADOS UNIDOS - Estreia do filme 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Artista JR cria obra de arte na Praia do Leme Rio de Janeiro em protesto contra a violência contra a mulher - 13H00

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Reunião de alto nível ONU-Rússia sobre cereais e fertilizantes -

(+) PARIS (França) - Debate sobre a guerra na Ucrânia no Fórum da Paz de Paris - 13H00

(+) TOULON (França) - Migrantes desembarcam navio de resgate Ocean Viking -

(+) PARIS (França) - Macron lidera cerimônia para marcar o Dia do Armistício, 104º aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 - 07H40

PARIS (França) - Processo sobre o atentado de Nice, que deixou 86 mortos e 400 feridos no Passeio dos Ingleses em 14 de julho de 2016 - (até 16 de Dezembro)

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

PARIS (França) - Processo da Airbus e Air France por "homicídio involuntário" no caso do voo Rio-Paris em 2009 - (até 8 de Dezembro)

GENEBRA (Suíça) - Comissão da ONU sobre conflito israelense-palestino realiza primeira rodada de audiências públicas de vítimas -

PARIS (França) - Paris Photo, feira internacional de arte fotográfica - (até 13)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião do Conselho de Ministros Europeu para chegar a um acordo com o Parlamento Europeu sobre o orçamento da UE para 2023 -

PARIS (França) - Fórum da Paz de Paris 2022 - (até 12)

BRUXELAS (Bélgica) - Comissão Europeia apresenta últimas previsões econômicas para 2022 e 2023 - 08H00

(+) BERLIM (Alemanha) - Annalena Baerbock e o homólogo lituano Landsbergis realizam uma conferência de imprensa - 09H10

BLACKPOOL (Reino Unido) - Conferência de imprensa no final da cúpula britânica-irlandesa - 10H45

Oriente Médio e África do Norte

SHARM EL-SHEIKH (Egito) - Conferência Internacional do Clima COP27 - (até 18)

SHARM EL-SHEIKH (Egito) - Discurso do presidente americano Biden na Cop27 - 03H00

(+) JERUSALÉM - Presidente Isaac Herzog realiza consultas com partidos sobre a formação do governo -

BEIRUTE (Líbano) - Chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, faz discurso na televisão para marcar o 'Dia do Mártir' - 10H30

Ásia-Pacífico

PHNOM PENH (Camboja) - Cúpula da ASEAN - (até 13)

PHNOM PENH (Camboja) - Ativista EUA-Camboja preso Theary Seng faz greve de fome - (até 14)

PHNOM PENH (Camboja) - Visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang -

(+) NOVA DÉLHI (Índia) - Visita da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen -

África

MONRÓVIA (Libéria) - Coletiva de imprensa do grupo de trabalho da ONU sobre direitos Humanos e emprensas - 09H30

SÁBADO, 12 DE NOVEMBRO DE 2022

Europa

COPENHAGA (Dinamarca) - Cerimônia pelos 50 anos de reinado da rainha Margrethe II -

(+) BERLIM (Alemanha) - Protesto contra aumento do preço da energia e aluguéis - 10H00

Oriente Médio e África do Norte

MANAMA (Bahrein) - Eleições gerais - 01H00

Ásia-Pacífico

(*) NUSA DUA (Indonésia) - Reunião conjunta dos ministros das Finanças e da Saúde do G20 -

DOMINGO, 13 DE NOVEMBRO DE 2022

América

MÉXICO (México) - Manifestação da oposição contra as reformas eleitorais do governo mexicano -

Europa

ESLOVÊNIA - 2º turno de eleição presidencial -

LONDRES (Reino Unido) - Rei Charles III participa de cerimônia por ocasião do Domingo da Recordação - 09H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Sinos do Big Ben retornam após anos de restauração - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

(*) Amman (Jordânia) - Rei Abdullah II da Jordânia faz um discurso no parlamento - 08H00

Ásia-Pacífico

NUSA DUA (Indonésia) - Cúpula de empresários B20 - (até 14)

Esportes

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Futebol: Flamengo comemora a conquista da Libertadores - 10H00

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial do Diabetes -

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Audiência no julgamento da vice-presidente Cristina Kirchner, 12 outros, por suposta corrupção em obras públicas -

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Embraer: resultados do 3º trimestre -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre operações de manutenção de paz - 13H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - O vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard, discute as principais questões econômicas - 14H30

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Coletiva de imprensa da Nasa sobre missão Artémis 1 - 15H00

Europa

(+) HAIA (Holanda) - Visita do chefe da OTAN Jens Stoltenberg - 08H00

(+) HAIA (Holanda) - Anúncio do vencedor do prêmio internacional da paz infantil - 12H00

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Relações Exteriores da UE se reúnem sobre agressão russa contra a Ucrânia e os Bálcãs Ocidentais -

PARIS (França) - Relatório mensal da OPEP -

(+) ESPANHA - Transportadores rodoviários iniciam greve por tempo indeterminado -

(+) PARIS (França) - Publicação da IUCN (biodiversidade) de suas recomendações para combater o tráfico de espécies na França - 06H30

Oriente Médio e África do Norte

AMÃ (Jordânia) - Coletiva de imprensa do comissário-geral da UNRWA - 09H00

Esportes

SAINT-DENIS (França) - Olimpíadas de Paris 2024: inauguração do mascote -

TERÇA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - População mundial deve chegar a 8 bilhões -

América

PALM BEACH (Estados Unidos) - Donald Trump promete fazer 'anúncio muito grande' -

PANAMÁ (Panamá) - Julgamento de 32 pessoas no caso de lavagem de dinheiro e evasão fiscal revelado pelos 'Panamá Papers' - (até 18)

BUENOS AIRES (Argentina) - Quinto aniversário do naufrágio do submarino argentino San Juan com 44 tripulantes a bordo -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Pintura 'O Pai', de Marc Chagall, roubada pelos nazistas e devolvida ao dono pela França, leiloada na Phillips -

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da Defesa da UE -

(+) BERLIM (Alemanha) - 8º Congresso Mundial Contra a Pena de Morte, organizado pela ONG francesa ECPM (Ensemble Contre la Peine de Mort) - (até 18)

LONDRES (Reino Unido) - Números mensais de emprego e desemprego para setembro - 05H00

(*) PARIS (França) - Dados de inflação de outubro - 05H45

MADRI (Espanha) - Dados de inflação de outubro - 06H00

PARIS (França) - Relatório mensal de petróleo da IEA publicado - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Juramento de membros do Knesset -

TÂNGER (Marrocos) - Juiz ouve dois denunciantes na investigação do ex-chefe francês Jacques Bouthier acusado de assédio sexual - (até 16)

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Congresso Mundial de Mídia - 01H00 (até 17)

Ásia-Pacífico

(*) NUSA DUA (Indonésia) - Cúpula de Chefes de Estado do G20 - (até 16)

PEQUIM (China) - 10º aniversário de Xi Jinping como chefe do Partido Comunista Chinês -

TÓQUIO (Japão) - Dados da produção industrial para setembro, segunda estimativa - 02H30

QUARTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

América

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Decolagem do foguete SLS com a cápsula Orion, no âmbito de missão da Nasa, Artemis 1 - 04H04

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o G5 Sahel - 13H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - A bola de futebol com a qual Diego Maradona marcou seu gol da 'mão de Deus' na Copa do Mundo de 1986 é colocada à venda na Graham Budd Auctions -

COBLENÇA (Alemanha) - Começa o julgamento de Peter S, acusado de incêndio mortal em um albergue para imigrantes em 1991 -

ESTOCOLMO (Suécia) - Parlamento vota emenda constitucional que tornaria possível reforçar as leis antiterroristas -

BERLIM (Alemanha) - Tribunal decide sobre possível anulação das eleições municipais de Berlim em 2021 -

ELTVILLE AM RHEIN (Alemanha) - Ministros do Interior do G7 se reúnem - (até 18)

LONDRES (Reino Unido) - Dados da inflação de outubro - 05H00

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Data final para presidente incumbir membro do Knesset de formar governo -

ARGÉLIA - Argélia e Rússia realizam exercícios antiterroristas conjuntos - (até 28)

Ásia-Pacífico

FOSHAN (China) - 20º aniversário da identificação do surto de síndrome respiratória aguda grave (SARS) que levou à epidemia na Ásia -

(+) BANGCOC (Tailândia) - Visita do presidente chileno Gabriel Boric, para participar da Cúpula da APEC - (até 19)

Esportes

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Futebol: Amistoso: Emirados Árabes Unidos x Argentina - 13H30

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Futebol: Amistoso: Arábia Saudita x Croácia - 15H00

(+) MASCATE (Omã) - Futebol: Amistoso: Omã x Alemanha - 15H00

QUINTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - 80º aniversário do cineasta norte-americano Martin Scorsese -

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego / PNAD Terceiro Trimestre (07 a 09/2022) - 09H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Desemprego semanal - 11H30

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, publica plano fiscal de médio prazo -

(+) BADHOEVEDORP (Holanda) - Veredicto no julgamento de quatro acusados de derrubar o voo MH17 em 2014 sobre a Ucrânia - 10H30

(+) DELFOS (Grécia) - Celebração do 50º aniversário da Convenção do Patrimônio Mundial da UNESCO - (até 18)

(+) LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Ministros da OCDE se reúnem sobre confiança pública e democracia - (até 18)

(+) ESTRASBURGO (França) - CEDH decide sobre caso trazido por seguidores da Igreja da Unificação na Ucrânia - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Parlamento se reúne pela sexta vez para eleger um presidente - 07H00

NADOR (Marrocos) - Drama de Nador-Melilla: audiência do julgamento de recurso de um grupo de migrantes condenado em primeira instância a 11 meses de prisão -

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Cúpula do Oriente Médio e África - 00H00 (até 18)

Ásia-Pacífico

(+) JACARTA (Indonésia) - Reunião do conselho do Banco Central sobre as principais políticas de taxas de juros - 05H00

África

(+) CIDADE DO CABO (África do Sul) - Último dia para o painel do parlamento encarregado de investigar possível remoção de Ramaphosa para concluir seu trabalho -

Esportes

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Futebol: Amistoso: Gana x Suíça - 08H00

(+) LISBOA (Portugal) - Futebol: Amistoso: Portugal x Nigéria - 16H45

(+) AMÃ (Jordânia) - Futebol: Amistoso: Jordânia x Espanha - 17H45

Tags