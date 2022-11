Warren Beatty é processado por suposta coação sexual contra adolescente em 1973

Uma mulher que afirma ter sido forçada pelo ator Warren Beatty a ter relações sexuais com ele há quase 50 anos quando ela era uma adolescente apresentou uma ação civil contra o astro de Hollywood em Los Angeles.

A ação penal legal é o esforço mais recente para obter uma compensação por abusos que supostamente ocorreram há décadas, graças a uma lei na Califórnia que permite este tipo de processo que de outra forma seria inacessível devido a limitações temporais.

Kristina Charlotte Hirsch diz na ação ter conhecido o protagonista de "Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Bala" (1967) em um set de filmagem quando ela tinha entre 14 e 15 anos.

O documento diz que Beatty a convidou para ir ao hotel onde estava.

O ator, que devia ter cerca de 35 anos na época, "usou sua posição e status de adulto e astro de Hollywood para forçar a demandante, então uma menor de idade, a ter contatos sexuais várias vezes, inclusive sexo oral, sexo simulado e finalmente coito forçado", diz a ação.

Hirsch ficou "inicialmente emocionada" com a situação, que ela interpretou com uma relação romântica, acrescenta o texto, que não menciona Warren Beatty, mas se refere ao ator, que ganhou um Oscar por interpretar Clyde no longa.

A demandante, que mora na Louisiana, pede indenização por danos psicológicos, mentais e emocionais.

Os representantes legais de Beatty ainda não responderam as consultas da AFP.

O ator, hoje com 85 anos, construiu uma reputação de galã e seus relacionamentos afetivos às vezes ofuscaram sua carreira.

No passado, ele se relacionou com Jane Fonda, Brigitte Bardot, Diane Keaton e Britt Ekland.

