Tensão nas eleições nos EUA gera medo de avalanche de desinformação

A enxurrada de desinformação durante as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos pode se transformar em uma avalanche após a votação, alertam especialistas, em meio à tensão em disputas acirradas.

Alguns resultados podem levar dias ou até semanas devido ao sistema eleitoral dos EUA, um atraso que pode gerar dúvidas e alegações infundadas de fraude, temem alguns observadores.

Os candidatos de extrema-direita do Partido Republicano, que insistem em desconsiderar a vitória do democrata Joe Biden sobre Donald Trump em 2020, usaram incidentes isolados com algumas urnas para alimentar o que muitos acreditam ser uma campanha para questionar os resultados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terça-feira, os americanos compareceram às urnas para renovar a maioria dos governadores, um terço do Senado, a totalidade da Câmara de Representantes e outros cargos regionais, em eleições consideradas um referendo implícito sobre a metade do mandato presidencial.

Em vários estados a disputa entre republicanos e democratas é muito acirrada.

"Depois da noite das eleições, a atenção diminuirá", disse o grupo de pesquisa apartidário Associação pela Integridade Eleitoral em relatório.

"Quando as pessoas acordarem na quarta-feira (...) e descobrirem que algumas disputas ainda estão acontecendo e que alguns de seus candidatos perderam inesperadamente, eles vão voltar sua atenção para os rumores que marcaram estas disputas e amplificá-las".

Nesse contexto, as disputas podem levar a um período prolongado de incerteza.

O Center for American Progress, outro think-tank apartidário, acredita que a desinformação "não apenas continuará, mas piorará no cenário pós-eleitoral".

"Os negacionistas eleitorais podem fazer barulho com contestações legais infundadas. As autoridades eleitorais com motivações políticas podem se recusar a certificar os resultados das eleições", observou o think-tank em um relatório.

Políticos republicanos, como o ex-presidente Trump, começaram na terça-feira a questionar a integridade do processo eleitoral, depois que problemas técnicos foram relatados em algumas máquinas no Arizona.

"Relatos estão chegando do Arizona de que as máquinas de votação não estão funcionando corretamente em áreas predominantemente republicanas/conservadoras", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Isso pode ser verdade justo quando a grande maioria dos republicanos esperou para votar hoje? De novo?", acrescentou.

Suas palavras reverberaram.

"As pessoas têm espalhado informações falsas sobre nossas eleições nos últimos meses", tuitou Stephen Richer, do condado de Maricopa.

"Nas próximas semanas, antecipamos mais disso", acrescentou. "Estamos preparados para confrontar a desinformação com a verdade".

ac/st/pr/ltl/aa

Tags