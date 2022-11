Serviço Americano de Parques alerta turistas para não lamberem sapos

O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos precisou fazer uma postagem em sua página oficial no Facebook alertando turistas para que não lambam sapos. Isso porque os animais, que podem medir até 18 centímetros, liberam toxinas alucinógenas.



De acordo com a postagem do Serviço Nacional de Parques, o animal é conhecido por ser um dos maiores sapos da América do Norte. “Esses sapos têm glândulas paratóides proeminentes que secretam uma toxina potente. Pode deixá-lo doente se você manusear o sapo ou colocar o veneno na boca. Como dizemos com a maioria das coisas que você encontra em um parque nacional, seja uma lesma de banana, um cogumelo desconhecido ou um grande sapo com olhos brilhantes na calada da noite, evite lamber”, diz

a postagem do órgão.

