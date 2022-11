Robert Lewandowski recebe sua segunda Chuteira de Ouro

O atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, recebeu nesta quarta-feira sua segunda Chuteira de Ouro como maior artilheiro das ligas europeias, correspondente à temporada 2021/2022, em uma cerimônia na capital catalã.

"Estou muito feliz e orgulhoso. Tenho certeza de que o próximo ano será muito bom", disse Lewandowski, que agradeceu aos seus ex-companheiros do Bayern de Munique pela conquista do prêmio.

O polonês lembrou também de seus atuais companheiros de Barcelona, que disse estar "em um bom caminho".

"Jogos como o de ontem em Pamplona (vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna) ou o de Valencia (1 a 0) são grandes passos, não só para estar em primeiro no Campeonato Espanhol, mas também para ser campeão", afirmou.

Lewandowski marcou na temporada passada 35 gols com o Bayern de Munique no Campeonato Alemão, superando os 28 de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e os 27 de Karim Benzema, do Real Madrid, e Ciro Immobile, da Lazio.

O atacante polonês se tornou novamente o maior artilheiro das ligas europeias depois de conseguir o feito no ano passado, ao ter marcado 41 gols na temporada 2020/2021.

Lewandowski, que chegou ao Barcelona em julho para as próximas cinco temporadas, lidera a artilharia do Campeonato Espanhol.

O polonês tem 13 gols em LaLiga, contra oito de Borja Iglesias (Betis) e sete de Iago Aspas (Celta), José Luis Mato Sanmartín (Espanyol) e Vedat Muriqui (Mallorca).

A esses gols se somam os cinco marcados na Liga dos Campeões, onde não poderá seguir balançando as redes após a eliminação do Barça.

"Na Champions tivemos algumas falhas, e falhas na Champions podem te deixar fora. Para o clube não foi um momento fácil, inclusive agora não é o melhor momento, mas é preciso pensar positivo. Temos que olhar para frente, no Espanhol estamos jogando muito bem", afirmou Lewandowski.

"Nos próximos meses jogaremos melhor como equipe. Em um mês ou uma semana não se pode mudar tudo, mas estamos em um bom caminho", concluiu.

