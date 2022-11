Relações Rússia-EUA permanecerão 'ruins' após eleições, afirma Kremlin

As relações entre Moscou e Washington continuarão ruins independente dos resultados das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, destacou a presidência russa nesta quarta-feira (9), em meio a uma crise histórica ligada à ofensiva na Ucrânia.

"Essas eleições, no fundo, não podem mudar nada. Nossas relações estão ruins no momento e continuarão sendo", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pelas agências de notícias russas.

"Estas eleições são importantes, mas, por outro lado, acho que não estou errado em dizer que a sua importância para o futuro das nossas relações bilaterais a curto e médio prazo não deve ser superestimada", acrescentou.

Nos últimos anos, o Kremlin tem sido acusado de incentivar operações de interferência nas eleições americanas, por exemplo, por meio de campanhas de influência nas redes sociais.

"Estamos tão acostumados a (essas acusações) que não prestamos mais atenção a elas", disse Peskov na quarta-feira.

As relações EUA-Rússia atravessam uma das piores crises de sua história desde a ofensiva do Kremlin na Ucrânia. O país recebeu desde então apoio maciço do governo do presidente americano, o democrata Joe Biden, por meio de remessas de armas e ajuda financeira.

