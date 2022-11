Real Sociedad vence Sevilla e sobe para 3º no Campeonato Espanhol

A Real Sociedad venceu por 2 a 1 o Sevilla fora de casa nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, e subiu para a terceira posição na tabela, enquanto a equipe da Andaluzia segue à beira da zona de rebaixamento.

Os gols de Alexander Sorloth (20) e Brais Méndez (36) colocaram a Real na frente, antes de Rafa Mir diminuir (44) para um Sevilla que jogou desde o primeiro tempo com nove pelas expulsões de Ivan Rakitic (28) e Nianzou (36).

A Real Sociedad, com sua superioridade numérica, tinha o controle da bola, mas encontrou dificuldades para superar as linhas adversárias.

Mesmo com dois amenos, o Sevilla se lançou ao ataque no na base do desespero nos últimos minutos, mas não conseguiu o gol de empate.

Em outro jogo do dia, o Almería derrotou o Getafe por 1 a 0, com um gol de cabeça do brasileiro Léo Baptistão (ex-Santos) aos 25 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o Almería abriu cinco pontos de diferença em relação ao Celta, que em 17º é o primeiro time da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Elche - Girona 1 - 2

Athletic Bilbao - Valladolid 3 - 0

Osasuna - Barcelona 1 - 2

- Quarta-feira:

Sevilla - Real Sociedad 1 - 2

Almería - Getafe 1 - 0

Espanyol - Villarreal

Mallorca - Atlético de Madrid

- Quinta-feira:

(15h00) Rayo Vallecano - Celta Vigo

(16h00) Valencia - Betis

(17h30) Real Madrid - Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 37 14 12 1 1 33 5 28

2. Real Madrid 32 13 10 2 1 31 13 18

3. Real Sociedad 26 14 8 2 4 19 17 2

4. Athletic Bilbao 24 14 7 3 4 24 14 10

5. Atlético de Madrid 24 13 7 3 3 21 13 8

6. Betis 24 13 7 3 3 17 9 8

7. Osasuna 23 14 7 2 5 16 14 2

8. Rayo Vallecano 21 13 6 3 4 20 16 4

9. Villarreal 18 13 5 3 5 14 10 4

10. Valladolid 17 14 5 2 7 13 21 -8

11. Valencia 16 13 4 4 5 19 15 4

12. Mallorca 16 13 4 4 5 12 13 -1

13. Girona 16 14 4 4 6 20 22 -2

14. Almería 16 14 5 1 8 16 22 -6

15. Getafe 14 14 3 5 6 12 20 -8

16. Espanyol 12 13 2 6 5 16 21 -5

17. Sevilla 11 14 2 5 7 13 22 -9

18. Celta Vigo 11 13 3 2 8 14 26 -12

19. Cádiz 11 13 2 5 6 8 24 -16

20. Elche 4 14 0 4 10 10 31 -21

