Preços do petróleo fecham em queda devido a aumento das reservas nos EUA

Os preços internacionais do petróleo fecharam em forte queda nesta quarta-feira (9), devido a um aumento das reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos, somado às frágeis perspectivas para a demanda da commodity na China.

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro fechou em queda de 3,46%, a 85,83 dólares.

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro de 2023 recuou 2,84%, cotado a 92,65 dólares.

