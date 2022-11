Pauta de infográficos

* EUA-voto-política-eleições:

1/ Cartograma da Câmara de Representantes eleita nas eleições de meio de mandato nos EUA, em 9 de novembro às 14:30h (Bras.). (135 x 97 mm) - Atualização disponível

2/ Partido político de cada governador eleito nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, às 14:30h (Bras.) de 9 de novembro. (135 x 190 mm) - Atualização disponível

3/ Resultados parciais do Senado após as eleições de meio de mandato nos EUA, atualizados às 14:30h (Bras.) de 9 de novembro. (135 x 104 mm) - Atualização disponível

4/ Composição do Senado dos Estados Unidos após as eleições de meio de mandato, às 14:30h (Bras.) de 9 de novembro. (45 x 77 mm) - Atualização disponível

5/ Composição da Câmara de Representantes e do Senado dos Estados Unidos, resultados às 14:30h (Bras.) de 9 de novembro. (90x73 mm) - Atualização disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 9 de novembro às 4h (Bras.). (135 x 132 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Ucrânia com localização dos combates que deixaram vítimas desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. (135 x 122 mm) - Atualização disponível

* ASEAN-diplomacia-política: Mapa e dados dos membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, em inglês). (134 x 109 mm) - Disponível

* EUA-Disney-internet-televisão-streaming-tecnologias: evolução do número de assinantes da plataforma de vídeo Disney+ por trimestre, em milhões desde setembro de 2020. (45 x 76 mm) - Atualização disponível

* Economia-facebook-publicidade-internet: receitas trimestrais, lucro líquido e receitas publicitárias da Meta, empresa-mãe do Facebook, assim como usuários mensais desta rede social. (135 x 89 mm) - Reenvio disponível

* EUA-tecnologia-resultados-empresas-telecomunicações-internet-informática: Lucro líquido trimestral dos gigantes da internet, Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft, desde o 2º trimestre de 2021. (180 x 83 mm) - Disponível

* Clima-meio-ambiente-finanças-ONU-COP27-adaptação-cúpula:

1/ Impacto do aquecimento global sobre o PIB dos países africanos, em %, segundo diferentes cenários de aquecimento entre 2050 e 2100. (135 x 106 mm) - Disponível

2/ Gráfico com as projeções de redução da corrente de gelo do nordeste da Groelândia, segundo um estudo publicado na Nature e dirigido por Shfaqat Abbas Khan. (135 x 106 mm) - Disponível

* Fbl-wc-2022-seleção-AUS-jogadores: apresentação da seleção da Austrália para a Copa do Mundo do Catar 2022. (135 x 74 mm) - Disponível

