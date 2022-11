País de Gales divulga lista de convocados para Copa do Catar com os insubstituíveis Bale e Ramsey

Apesar de não estarem 100% fisicamente, os veteranos Gareth Bale e Aaron Rampsey lideram uma lista sem surpresas de convocados anunciada nesta quarta-feira pelo técnico galês Rob Page para disputar a Copa do Mundo do Catar.

Autor do gol que empatou a final do campeonato norte-americano (MLS) para o Los Angeles FC, que em seguida se sagrou campeão nos pênaltis, Bale continua sendo, apesar de seus 33 anos e de seus problemas físicos que o impediram de jogar regularmente por temporadas, o principal trunfo ofensivo dos 'Dragões'.

"Ele não está 100% no momento, mas isso não me preocupa", disse Page sobre o ex-atacante do Real Madrid. "Ele sempre responde nas grandes competições", justificou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem tampouco chegará em seu melhor momento é o ex-meio-campista do Arsenal e da Juventus Aaron Ramsey, que sequer foi titular nesta temporada no francês Nice.

Bale e Ramsey formam o núcleo duro junto com Joe Allen, Jonny Williams, Danny Ward, Wayne Hennessey e Chris Gunter, que farão sua terceira grande competição internacional no Catar, após as Eurocopas de 2016 e 2020.

O País de Gales está no Grupo B da Copa do Mundo, junto com Estados Unidos, Irã e Inglaterra.

--- Lista de jogadores convocados do País de Gales para o Mundial-2022:

Goleiros: Wayne Hennessey (Nottingham Forest/ING), Danny Ward (Leicester/ING), Adam Davies (Sheffield United/ING/D2)

Defensores: Ben Davies (Tottenham/ING), Ben Cabango (Swansea), Tom Lockyer (Luton Town/ENG/D2), Joe Rodon (Rennes/FRA), Chris Mepham (Bournemouth/ING), Ethan Ampadu (Spezia/ITA), Chris Gunter (AFC Wimbledon/ING/D4), Neco Williams (Nottingham Forest/ING), Connor Roberts (Burnley/ING/D2)

Meio-campistas: Sorba Thomas (Huddersfield Town/ING/D2), Joe Allen (Swansea), Matt Smith (MK Dons/ING/D2), Dylan Levitt (Dundee United/SCO), Harry Wilson (Fulham/ING), Joe Morrell (Portsmouth/ING/D2), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nice/FRA), Rubin Colwill (Cardiff)

Atacantes: Gareth Bale (Los Angeles FC/EUA), Kieffer Moore (Bournemouth/D2), Mark Harris (Cardiff), Brennan Johnson (Nottingham Forest/ING), Dan James (Fulham/ING)

hap/dlo/mcd/aam

Tags