Número de bilionários cai na China por desaceleração da economia

O número de bilionários da China caiu 11% este ano, a maior queda em 24 anos - de acordo com a Hurun China Rich List publicada nesta terça-feira (8).

Esta lista inclui indivíduos com uma fortuna de mais de 5 bilhões de iuanes (US$ 691 milhões).

Desta vez, 1.305 pessoas entraram no "ranking", um recuo de 11% em relação ao ano passado, o maior já registrado em 24 anos. A riqueza global desses bilionários também caiu, 18%, chegando a 3,5 trilhões de dólares.

As fortunas dos megarricos da China se viram atingidas pela estrita política de "covid zero" de Pequim, que atrapalha a produção e as cadeias de suprimentos. Também foram prejudicadas pela queda das bolsas de valores após dois anos de campanha de controle contra a indústria de tecnologia e pela volatilidade geopolítica causada por eventos como a guerra na Ucrânia.

De acordo com a lista Hurun, os setores imobiliário e de saúde foram particularmente atingidos.

As três pessoas mais ricas do país são as mesmas de um ano atrás, com Zhong Shanghan, fundador da empresa de água engarrafada Nongfu Spring, na liderança com US$ 65 bilhões.

O fundador do Alibaba, Jack Ma, despenca da quinta para a nona posição depois de perder 29% de sua riqueza, agora em US$ 25,7 bilhões.

Quase 300 pessoas saíram da lista este ano, a maioria do setor imobiliário, que enfrenta uma grave crise de endividamento após uma série de restrições impostas pelo governo em 2020.

