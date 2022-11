México goleia Iraque (4-0) em jogo preparatório para Copa do Catar

A seleção mexicana goleou o Iraque por 4 a 0 nesta quarta-feira em partida preparatória para a Copa do Mundo do Catar, disputada no estádio Montilivi, em Girona, na Espanha.

Alexis Vega, aos 3 minutos, Rogelio Funes Mori, aos 48, Jesús Gallardo, aos 67, e Uriel Antuna, aos 90+2, marcaram os gols da vitória do México que escolheu o Iraque como 'sparring' com vista ao seu participação no Grupo C do Mundial.

Assim que o jogo começou, a seleção mexicana partiu para cima com verticalidade e velocidade. O lateral-esquerdo Jesús Gallardo avançou e cruzou para a área onde Vega fez 1 a 0 desviando na pequena área.

Pouco depois, aos 8 minutos, o México quase marcou o segundo gol com uma cabeçada de Luis Chavez que tinha endereço certo, mas a bola foi desviada por Karrar Amer Al-Abbasi também com a cabeça.

O goleiro iraquiano Jalal Hassan Hachim brilhou aos 21, quando desviou com uma mão um chute de Héctor Herrera, que ia no ângulo superior direito.

Nesse momento do jogo, os jogadores mexicanos já dominavam a bola e se revezavam em chutes a gol diante da falta de criatividade de seu adversário, mas não conseguiram aumentar a vantagem devido à sua falta de contundência nas definições e porque sua intensidade do início foi diminuindo.

O tempo de posse de bola do time mexicano foi de 79% durante o primeiro tempo.

A segunda etapa começou e logo 'El Tri' atacou pelo lado direito com um rápido avanço de Antuna que mandou a bola para a área para Funes Mori fazer 2 a 0.

Aos 53, Antuna apareceu na área do time iraquiano mas seu chute saiu muito cruzado.

Em outra jogada no ataque, Gallardo recuperou uma bola afastada de cabeça pelo zagueiro Ali Faez Atiyah e fez 3 a 0 com um chute de dentro da área.

O 4 a 0 veio com um pênalti convertido por Antuna. O jogador mexicano mandou a bola no lado esquerdo com tranquilidade enquanto o goleiro se lançou para o lado oposto.

Após esse compromisso, o Iraque será o adversário do Equador no sábado, no estádio Metropolitano, em Madri. Na próxima quarta-feira, o México fará mais um amistoso, contra a Suécia, também em Girona.

