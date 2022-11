Mbappé, Benzema e Griezmann lideram lista de convocados da França para Copa do Mundo

Com um poderoso setor ofensivo, liderado por Kylian Mbappé, Karim Benzema e Antoine Griezmann, a França divulgou nesta quarta-feira sua lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar-2022, na qual se destacam os já conhecidos desfalques de Paul Pogba e N'Golo Kanté, ambos por lesão.

Após a confirmação da saída dos dois meio-campistas campeões mundiais há quatro anos na Rússia, o técnico Didier Deschamps divulgou a lista de 25 jogadores que vai tentar repetir o título.

Também ausente da lista final está o goleiro do Milan, Antoine Maignan, que sofreu com lesões nesta temporada.

A lista se destaca pela força do ataque, que tem também Ousmane Dembelé, Kingsley Coman, Olivier Giroud e Christopher Nkunku.

Os dois jogadores do Real Madrid, Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouameni, foram convocados para o meio-campo, ambos com muitas chances de serem titulares devido aos desfalques de Pogba e Kanté.

A França, campeã mundial em 1998 e 2018, está no Grupo D da Copa do Mundo, junto com Dinamarca, Austrália e Tunísia.

- Lista de convocados por Didier Deschamps para o Mundial do Catar-2022:

Goleiros: Alphonse Areola (West Ham/ING), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Steve Mandanda (Rennes)

Defensores: Lucas Hernandez (Bayern de Munique/ALE), Theo Hernandez (Milan/ITA), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern de Munique/ALE), William Saliba (Arsenal/ING), Raphaël Varane (Manchester United/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE)

Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Olympique de Marselha), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Jordan Veretout (Olympique de Marselha)

Atacantes: Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern de Munique/ALE), Ousmane Dembélé (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig/ALE)

