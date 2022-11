Mané desfalcará Bayern no sábado e é dúvida para Copa

O atacante senegalês Sadio Mané, que sofreu uma lesão no jogo do Bayern de Munique no jogo contra o Werder Bremen pelo Campeonato Alemão, vai desfalcar o time bávaro no sábado contra o Schalke 04 e existem dúvidas sobre sua participação na Copa do Mundo de 2022, que começa no dia 20 de novembro no Catar, anunciou nesta quarta-feira o clube.

"Sadio Mané se lesionou na extremidade da fíbula direita durante a vitória do Bayern de Munique contra o Werder Bremen por 6 a 1. O vencedor do prêmio Jogador Africano do Ano será desfalque para o jogo contra o Schalke no sábado", explicou o Bayern em um comunicado.

"Serão realizados outros exames médicos nos próximos dias. O Bayern está em contato com o departamento médico da Federação Senegalesa", acrescentou o clube alemão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A lesão de Mané acontece a 12 dias do primeiro jogo de Senegal no Mundial, programado para 21 de novembro, contra a Holanda.

O atacante foi campeão da África com a seleção senegalesa no início deste ano e finalista da Liga dos Campeões na temporada passada com o Liverpool. Na última Bola de Ouro, ficou em segundo, superado apenas pelo francês Karim Benzema, do Real Madrid.

Mané é, sem dúvida, a estrela do time de Senegal, cujo técnico Aliou Cissé deve anunciar sua lista de convocados para a Copa na sexta-feira.

O anúncio da lesão do jogador e a possibilidade de ele ser desfalque no Catar gerou grande preocupação em seu país nesta quarta-feira.

"Sadio, te desejo uma pronta recuperação depois de sua lesão durante o jogo Bayern-Werder Bremen. Como já te disse: Sadio, coração de leão! De todo coração contigo! Deus te abençoe!", escreveu no Twitter o presidente de Senegal, Macky Sall.

Na terça-feira, Mané jogava seu 12º jogo em seis semanas e meia.

tba/ll/gk/dr/cb

Tags