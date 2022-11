Espanha vence Cazaquistão e se aproxima das semifinais da Copa Billie Jean King

A Espanha estreou com vitória contra o Cazaquistão na Copa Billie Jean King, em Glasgow, na Escócia, um triunfo contra o seu principal adversário no grupo C que coloca as espanholas perto das semifinais deste torneio que é disputado por equipes nacionais.

Em duas partidas acirradas, Paula Badosa e Nuria Párrizas derrotaram Elena Rybakina e Yulia Putintseva, respectivamente, conquistando o primeiro ponto para a Espanha, independentemente do que acontecer com a dupla.

Se vencer a Grã-Bretanha na quinta-feira, a Espanha garantirá sua vaga nas semifinais.

Párrizas deu o primeiro ponto para a Espanha ao vencer por 6-4, 2-6 e 7-6 (7/5) em uma partida muito disputada contra Putintseva, melhor colocada no ranking do que a espanhola (N.51 contra 72).

Nos demais grupos, a Suíça, atual vice-campeã da competição, estreou no torneio com uma estrondosa vitória por 3 a 0 sobre a Itália, com grande jogo da campeã olímpica Belinda Bencic e Jil Teichmann.

A Eslováquia, depois de perder para a Austrália na terça-feira, se recuperou e venceu a Bélgica por 2 a 1, embora dependa das australianas não vencerem as belgas para ter alguma chance de se classificar para as semifinais.

No 'grupo da morte', Estados Unidos e Polônia farão o primeiro ponto na partida de duplas, depois que Danielle Collins venceu a polonesa Magdalena Frech por 6-4, 3-6 e 7-6 (7/2) e Magda Linette empatou o confronto ao vencer Madison Keys com parciais de 6-4, 4-6 e 6-2.

Doze equipes disputam o torneio, divididas em quatro grupos. Somente as vencedoras de cada chave disputarão as semifinais no próximo sábado.

Resultados da segunda rodada da Billie Jean King Cup, disputada nesta quarta-feira em Glasgow:

Suiza x Italia 3-0

Simples:

Jil Teichmann (SUI) x Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-3, 4-6, 7-6 (7/5)

Belinda Bencic (SUI) x Jasmine Paolini (ITA) 7-5, 6-3

Duplas:

Jil Teichmann/Belinda Bencic (SUI) x Jasmine Paolini/Martina Trevisan (ITA) 7-6 (7/5), 6-1

Eslováquia x Bélgica 2-1

Simples

Viktoria Kuzmova (SVK) x Ysaline Bonaventure (BEL) 6-2, 7-6 (9/7)

Anna Karolina Schmiedlova (SVK) x Maryna Zanevska (BEL) 5-7, 6-2, 6-3

Duplas

Elise Mertens/Kirsten Flipkens (BEL) x Viktoria Kuzmova/Tereza Mihalikova (SVK) 6-0, 6-3

Espanha x Cazaquistão 2-0 (falta o confronto de duplas)

Simples

Nuria Párrizas (ESP) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-4, 2-6 e 7-6 (7/5)

Paula Badosa (ESP) x Elena Rybakina (CAZ) 6-2, 3-6 e 6-4

Estados Unidos x Polônia 1-0 (em andamento)

Simples

Danielle Collins (EUA) x Magdalena Frech (POL) por 6-4, 3-6 e 7-6 (7/2)

Magda Linette (POL) x Madison Keys (EUA) por 6-4, 4-6 e 6-2

