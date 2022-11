Comunicado do Business Wire :Techstars

Techstars, um negócio de investimento global que fornece acesso a capital, orientação individual e programação para empreendedores em estágio inicial, relança hoje o Techstars Gift Guide, que apresenta produtos e serviços de fundadores atuais e ex-alunos de todo o mundo. Os compradores podem navegar e comprar mais de 100 produtos e serviços de empresas em estágio inicial e além.

The Techstars Gift Guide showcases more than 100 products and services from Techstars founders (Photo: Business Wire)

O catálogo on-line de presentes da Techstars apresenta categorias que incluem vestuário e estilo de vida, educação, alimentos e bebidas, animais de estimação, casa e atividades ao ar livre, saúde e fitness, além de brinquedos e jogos. Cada lista inclui um breve perfil da empresa e o programa de aceleração global da Techstars afiliada. Há uma empresa Techstars que tem um presente para todos em sua lista de compras de fim de ano, desde suporte técnico e aulas para adultos mais velhos da Candoo Tech até capacitar crianças com habilidades STEAM em um jogo interativo da Unruly Splats.

"Comprar presentes de fim de ano de pequenas empresas é algo que muitas pessoas desejam fazer, mas encontrar os presentes certos pode ser um desafio, exigindo navegação e pesquisas intermináveis sobre as empresas que vendem os produtos", afirmou Matthew Grossman, diretor de marca e comunicação da Techstars. "O Techstars Gift Guide é um balcão único que elimina o desafio do processo, ao mesmo tempo em que apoia empreendedores talentosos e expõe seus produtos e serviços a consumidores em todos os lugares".

"A rede Techstars é poderosa de muitas maneiras e estou entusiasmado por mais uma vez colaborar com a equipe Techstars para colocar meus produtos na frente de mais mulheres", afirmou Mitchella Gilbert, CEO da Oya Femtech Apparel. "Como uma mulher negra, esta é uma oportunidade incrível que permitirá que fundadores como eu mostrem nossas criações para um grande público e demonstrem o quanto uma empresa Techstars pode crescer".

Gilbert participou da classe de Techstars Sports Accelerator Powered by Indy de 2022. Oya Femtech vende roupas de desempenho cientificamente projetadas para a saúde e o conforto feminino.

Paperstack, uma empresa do portfólio da Techstars de 2021 que participou do programa Equitech Accelerator, oferece suporte aos comerciantes de comércio eletrônico com informações financeiras de capital de giro necessárias para expandir seus negócios. Eles também prepararam seu próprio guia de presentes de Natal focado em comércio eletrônico. Este catálogo de produtos exclusivo apresenta as melhores ofertas de seus clientes, bem como códigos de desconto. Muitas das mais de 100 marcas de comércio eletrônico também são empresas de ex-alunos da Techstars.

A rede mundial Techstars ajuda os empreendedores a serem bem-sucedidos. Fundada em 2006, a Techstars começou com três ideias simples: empreendedores criam um futuro melhor para todos, colaboração impulsiona inovação e grandes ideias podem vir de qualquer lugar. Agora, temos a missão de permitir que todas as pessoas do planeta contribuam e se beneficiem do sucesso dos empreendedores. Além de operar programas de aceleração e fundos de capital de risco, fazemos isso conectando startups, investidores, corporações e cidades para ajudar a construir comunidades de startups prósperas. A Techstars investiu em mais de 3.100 empresas com um valor de mercado combinado de mais de US$ 140 bilhões. www.techstars.com

Jennifer Pakradooni jennifer.pakradooni@techstars.com

