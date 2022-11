Comunicado do Business Wire :On2Cook

O inventor e empreendedor Sanandan (Sandy) Sudhir, que criou algumas agitações no Shark Tank com o dispositivo de cozimento mais rápido do mundo, declarou que sua empresa inicial On2Cook India Pvt Ltd assegurou um financiamento de sementes de mais de 2 milhões de dólares. A rodada de financiamento foi liderada pelo investidor anjo Dr. Mayur Desai, que infundiu a primeira parcela de Rs 16 crore por 16% de capital próprio, reafirmando a valorização da partida a 12,5 milhões de dólares. A rodada também contou com a participação do investidor da NRI Nirbhay Gandhi. A On2Cook está atualmente fazendo uma aparição no GulfHost 2022 no World Trade Centre em Dubai.

(L-R) Sanandan Sudhir, CEO & Founder On2Cook, Investor Shaival Desai from Desai family office (Photo: Business Wire)

"A On2Cook trabalha na combinação da tecnologia de cozimento com indução ou chama atuando sobre os alimentos por fora e microondas por dentro. Projetado para revolucionar a indústria alimentícia, o produto é projetado para ajudar tanto cozinhas domésticas quanto comerciais a economizar até 70% no tempo e 50% na energia. Além disso, o alimento cozido retém nutrientes solúveis em água enquanto preserva a cor, textura e consistência. Após a concessão de patentes em toda a Índia, Estados Unidos e Reino Unido, nossa invenção está criando uma nova categoria de produto no espaço da cozinha", disse a fundadora e CEO da On2Cook India, Sanandan Sudhir. Ele acrescentou que a marca está em conversas com outros investidores estratégicos para levantar mais uma crore INR 3 como parte da rodada.

Fazendo eco aos sentimentos, Shaival Desai do escritório da família Desai acrescentou: "Não tem ocorrido uma mudança tecnológica no espaço dos aparelhos de cozinha no mundo pós-industrial há décadas, se não séculos. A On2Cook traz a cozinha para o século XXI". Estamos felizes em unir forças com Sanandan em sua tentativa de iniciar uma transição histórica em uma indústria, e até mesmo no estilo de vida de todos".

A On2Cook ganhou vários prêmios de prestígio mundial como o iF Design Award, o British Invention Show - Prêmio Diamond Award de melhor invenção internacional e foi a invenção mais celebrada no CES, Las Vegas 2022. O dispositivo foi testado com mais de 100 chefs e especialistas em culinária em todo o mundo. Ele pode ser usado para cozinhar tudo, desde batatas fritas, frango até um bolo com a base mais macia. Além de garantir alimentos mais rápidos e de melhor qualidade a um preço muito econômico, a On2Cook torna o cozimento sem problemas com a conectividade do aplicativo e, eventualmente, tornando a carga cognitiva insignificante.

