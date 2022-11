Comunicado do Business Wire :MYT Netherlands Parent B.V.

A MYT Netherlands Controladora B.V. (NYSE: MYTE) ("Mytheresa" ou a "Empresa"), controladora da Mytheresa Group GmbH, anunciou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023 encerrado em 30 de setembro de 2022. a plataforma digital da marca apresentou fortes resultados no primeiro trimestre de crescimento acelerado da receita com lucratividade contínua. Isso demonstra a força e a consistência fundamentais de um negócio verdadeiramente diferenciado com foco exclusivo no cliente, um modelo de negócios altamente adaptável e excelente excelência operacional.

Michael Kliger, CEO da Mytheresa, afirmou: "Nossa aceleração no crescimento do GMV durante o trimestre em relação aos trimestres anteriores em 2022 nos diferencia de outras plataformas digitais e o foco exclusivo no setor de luxo de alto nível, tanto em termos de clientes quanto de marcas, nos torna acima de tudo um negócio de luxo e não apenas um negócio digital. Acreditamos que nossos resultados demonstram a força fundamental, resiliência e consistência de nosso negócio, que sempre proporcionou um crescimento lucrativo. Com nosso foco exclusivo no cliente, um modelo de negócios altamente adaptável e excelência operacional, estamos muito confiantes em cumprir nossas metas comunicadas para o ano fiscal de 2023, apesar dos desafios contínuos no macroambiente".

Kliger continuou: "O modelo de negócios da Mytheresa é bem diversificado e ágil. Alcançamos crescimento em todas as nossas categorias, incluindo nossa recém-lançada categoria Vida com produtos para casa e estilo de vida, bem como em todas as regiões. Alcançamos novamente um crescimento de GMV acima da média nos EUA, onde continuamos a conquistar clientes devido à nossa edição exclusiva e às muitas experiências "o dinheiro não pode comprar" para nossos principais clientes. Também alcançamos um crescimento muito bom na China Continental, onde aumentamos nossas equipes locais e investimos em ativações sob nossa nova liderança local".

DESTAQUES FINANCEIROS DO PRIMEIRO TRIMESTRE TERMINADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

-- Crescimento do GMV de 20,8% ano a ano para EUR 197,9 milhões, comparado a EUR 163,9 milhões no mesmo período do ano anterior

-- Aumento de vendas líquidas de EUR 18,1 milhões, ou 11,4% ano a ano, para EUR 175,9 milhões devido à transição planejada de marcas para o Curated Platform Model (CPM) e o efeito subsequente de registrar a taxa de plataforma como Net Sales

-- Aumento de 90 pontos base na margem de Lucro bruto para 49,9% em comparação com 49,0% no período do ano anterior, impulsionado por um aumento nas vendas de CPM que gera 100% de margem bruta sem custo de vendas, bem como nosso modelo de venda de preço integral

-- EBITDA ajustado de EUR 11,6 milhões em comparação com EUR 14,0 milhões no trimestre do ano anterior com margem de EBITDA Ajustado de 6,6% no 1º trimestre do AF23

DESTAQUES RECENTES DE NEGÓCIOS

Forte expansão global:

-- Crescimento acelerado do GMV com +20,8% vs. 1º trimestre do AF22

-- Crescimento de GMV acima da média novamente nos Estados Unidos com +28,5% vs. 1º trimestre do AF22

-- Eventos de alto impacto para clientes e parceiros de marca realizados na Europa e nos Estados Unidos em todas as principais semanas de moda

-- Anúncio do The China Designer Program da Mytheresa para apoiar e criar visibilidade para designers de luxo chineses

Parcerias de marca contínuas:

-- Lançamento de coleções cápsulas exclusivas e pré-lançamentos em colaboração com Gucci, Chloé, Givenchy, Christian Louboutin, Jacquemus, Loewe, Bottega Veneta e muito mais

-- Lançamento exclusivo da bolsa Etro Love Trotter na Mytheresa diretamente no dia em que foi apresentada durante o primeiro desfile Etro de Marco De Vincenzo

-- Expansão contínua do modelo de plataforma com curadoria (CPM) com 7 marcas agora ao vivo

Crescimento de clientes de alta qualidade:

-- Crescimento LTM de clientes ativos de 13,4% atingindo 800.000 clientes

-- Número sólido de novos compradores no 1º trimestre do AF23, com mais de 105.000 novos clientes

-- As taxas de recompra de novos grupos de clientes adquiridos no 4º trimestre do AF22 mostraram uma tendência positiva em relação ao 4º trimestre do AF21 no respectivo primeiro trimestre

-- Forte crescimento do número de principais clientes com 22,7% no 1º trimestre do AF23 vs. 1º trimestre do AF22, bem como um aumento no GMV médio por todos os clientes de 6,5% no 1º trimestre do AF23 vs. 1º trimestre do AF22, destacando o foco claro na qualidade das aquisições de clientes

Desempenho operacional consistente e forte:

-- Manteve a satisfação do cliente muito alta com um Net Promoter Score líder do setor de 81,0% no 1º trimestre do AF23

-- Alcançamos uma forte margem de lucro bruto com 49,9% no 1º trimestre do AF23, com base no foco contínuo em negócios de preço total e aumento da participação do CPM, que gera 100% de lucro bruto sem custo de vendas

-- Os indicadores operacionais no 1º trimestre do AF23 destacaram a resiliência e a adaptabilidade do modelo de negócios da Mytheresa, apesar das condições macro desafiadoras

-- Publicou o primeiro relatório de realizações ESG destacando o progresso em relação aos compromissos ESG definidos

PERSPECTIVAS DE NEGÓCIOS

Para o ano fiscal completo que termina em 30 de junho de 2023, confirmamos nossa orientação anterior:

-- GMV na faixa de EUR 865 milhões a EUR 910 milhões, representando um crescimento de 16% a 22%

-- Vendas líquidas de EUR 755 milhões a EUR 800 milhões, representando um crescimento de 10% a 16%

-- Lucro bruto de EUR 410 milhões a EUR 435 milhões, representando um crescimento de 16% a 22%

-- EBITDA ajustado na faixa de EUR 68 milhões a EUR 76 milhões e margem EBITDA Ajustado de 9,0% a 9,5%

Para o médio prazo, confirmamos nossas metas de crescimento anual do GMV de 22% a 25%, bem como uma margem EBITDA Ajustado em torno de 9% a 10%.

As declarações prospectivas anteriores refletem as expectativas da Mytheresa na data de hoje. Dado o número de fatores de risco, incertezas e suposições discutidas abaixo, os resultados reais podem diferir materialmente. A Mytheresa não pretende atualizar suas declarações prospectivas até o próximo anúncio de resultados trimestrais, exceto em declarações publicamente disponíveis.

INFORMAÇÕES SOBRE TELECONFERÊNCIA E WEBCAST

A Mytheresa realizará uma teleconferência para discutir os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023 em 8 de novembro de 2022 às 8h, horário do leste. Aqueles que desejam participar via webcast devem acessar a teleconferência através do site de Relações com investidores da Mytheresa em https://investors.mytheresa.com. Aqueles que desejam participar pelo telefone podem ligar para +1 (877) 269-7751 (EUA) ou +1 (201) 389-0908 (Internacional). A senha será 13733608. O replay da teleconferência estará disponível via webcast no site de Relações com Investidores da Mytheresa. O replay por telefone estará disponível a partir das 11h, horário do leste dos EUA, de 8 de novembro de 2022 a 15 de novembro de 2022, discando +1 (844) 512-2921 (EUA) ou +1 412 317 6671 (Internacional). A senha de repetição será 13733608.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, incluindo declarações relacionadas ao impacto da COVID- 19 pandemia global; o impacto das restrições ao uso de identificadores para anunciantes (IDFA); vendas, despesas e rentabilidade futuras; desenvolvimento futuro e crescimento esperado de nossos negócios e indústria; nossa capacidade de executar nosso modelo de negócios e nossa estratégia de negócios; ter disponibilidade suficiente de caixa e capacidade de empréstimo para atender às necessidades de capital de giro, serviço da dívida e despesas de capital para os próximos doze meses; e gastos de capital projetados. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas pelas seguintes palavras: "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "contínuo", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "deveria", "irá", "iria" ou o negativo destes termos ou outra terminologia comparável, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras. Estas declarações são apenas previsões. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos por essas declarações prospectivas. Ao avaliar essas declarações e nossas perspectivas, você deve considerar cuidadosamente os fatores descritos abaixo.

Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas feitas neste comunicado de imprensa para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa ou para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

A realização ou sucesso dos assuntos cobertos por tais declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e suposições conhecidos e desconhecidos. Se quaisquer desses riscos ou incertezas se materializarem ou se qualquer uma das suposições se mostrar incorreta, nossos resultados podem diferir materialmente dos resultados expressos ou implícitos nas declarações prospectivas que fazemos.

Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. As declarações prospectivas representam as crenças e suposições de nossa administração apenas na data em que tais declarações são feitas.

Mais informações sobre esses e outros fatores que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídas nos registros que fazemos periodicamente junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), incluindo a seção intitulada "Fatores de Risco" incluída no formulário 20- F arquivado em 15 de outubro de 2021 de acordo com a Regra 424(b)(4) do Securities Act. Esses documentos estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov e na seção Arquivos da SEC da seção Relações com Investidores de nosso site em: https://investors.mytheresa.com.

SOBRE MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO IFRS E MÉTRICAS OPERACIONAIS

Revisamos uma série de métricas operacionais e financeiras, incluindo as seguintes métricas de negócios e não IFRS, para avaliar nossos negócios, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nossos negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Apresentamos EBITDA Ajustado, Lucro operacional ajustado, Lucro líquido ajustado e Margem EBITDA Ajustado, bem como Margem de lucro operacional ajustado e Margem de lucro líquido ajustado porque são frequentemente utilizados por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nosso setor. Além disso, acreditamos que essas medidas são úteis para destacar tendências em nossos resultados operacionais, porque excluem o impacto de itens que estão fora do controle da administração ou não refletem nossas operações e desempenho em andamento. O EBITDA Ajustado, o Lucro operacional ajustado e o Lucro líquido ajustado possuem limitações, pois excluem determinados tipos de despesas. Usamos EBITDA Ajustado, Lucro operacional ajustado, Lucro líquido ajustado, bem como Margem EBITDA Ajustado, Margem de lucro operacional ajustado e Margem de lucro líquido ajustado apenas como informações suplementares. Você é encorajado a avaliar cada ajuste e os motivos que consideramos apropriados para análise complementar.

Nossas medidas financeiras não IFRS incluem:

-- EBITDA Ajustado é uma medida financeira não IFRS que calculamos como lucro líquido antes da despesa financeira (líquida), impostos e depreciação e amortização, ajustado para excluir a preparação do IPO e os custos de transação, outras despesas relacionadas à transação, certas despesas legais e outras e relacionadas ao IPO despesas de remuneração baseada em ações. A Margem EBITDA Ajustada é uma medida não IFRS que é calculada em relação às vendas líquidas.

-- Lucro operacional ajustado é uma medida financeira não IFRS que calculamos como receita operacional, ajustada para excluir a preparação do IPO e os custos de transação, outras despesas relacionadas à transação, certas despesas legais e outras e despesas de remuneração baseadas em ações relacionadas ao IPO. A Margem de receita operacional ajustada é uma medida não IFRS que é calculada em relação às vendas líquidas.

-- Lucro líquido ajustado é uma medida financeira não IFRS que calculamos como lucro líquido, ajustado para excluir despesas financeiras em nossos Empréstimos de Acionistas, preparação do IPO e custos de transação, outras despesas relacionadas à transação, certas despesas legais e outras, despesas de remuneração baseadas em ações relacionadas ao IPO e efeitos de imposto de renda relacionados. A Margem de lucro líquido ajustado é uma medida não IFRS que é calculada em relação às vendas líquidas.

Não somos capazes de prever o lucro líquido (prejuízo) em uma base prospectiva sem esforços irracionais devido à alta variabilidade e dificuldade em prever certos itens que afetam o lucro líquido (prejuízo), incluindo, mas não limitado a, imposto de renda e juros despesa e, como resultado, não são capazes de fornecer uma reconciliação com o EBITDA Ajustado previsto.

O Valor Bruto da Mercadoria (GMV) é uma medida operativa e significa o valor total em euros das ordens processadas. O GMV inclui o valor da mercadoria, frete e taxas. É líquido de devoluções, impostos sobre valor agregado, impostos sobre vendas aplicáveis e cancelamentos. O GMV não representa receitas auferidas por nós. Usamos o GMV como indicador de uso de nossa plataforma que não é influenciado pelo mix de vendas diretas e vendas comissionadas. Os indicadores que utilizamos para monitorizar a utilização da nossa plataforma incluem, entre outros, clientes ativos, total de encomendas expedidas e GMV.

SOBRE A MYTHERESAA Mytheresa é uma das principais plataformas globais de comércio eletrônico de moda de luxo que envia para mais de 130 países. Fundada como boutique em 1987, a Mytheresa foi lançada online em 2006 e oferece roupas prontas, sapatos, bolsas e acessórios para moda feminina, masculina e infantil. Em 2022, a Mytheresa expandiu sua oferta de luxo para produtos de decoração e estilo de vida com o lançamento da categoria "LIFE". A edição altamente selecionada de mais de 200 marcas concentra-se em verdadeiras marcas de luxo, como Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino e muito mais. A experiência digital única da Mytheresa é baseada em um foco nítido em compradores de luxo de alto padrão, ofertas exclusivas de produtos e conteúdo, tecnologia líder e plataformas analíticas, bem como operações de serviço de alta qualidade. A empresa listada na NYSE registrou um GMV de EUR 747,3 milhões no ano fiscal de 2022 (+21,3% vs. AF21).

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e principais métricas operacionais(Valores em milhões de euros)

-0- *T Três meses terminados 30 de setembro de 2021 30 de setembro de 2022 Mudança em %/BPs (em milhões) (não auditado) Valor bruto da mercadoria (GMV) (1) EUR 163,9 EUR 197,9 20,8% Cliente ativo (LTM em milhares) (1), (2) 705 800 13,4% Total de pedidos enviados (LTM em milhares) (1), (2) 1.580 1.839 16,4% Vendas líquidas EUR 157,8 EUR 175,9 11,4% Lucro bruto EUR 77,3 EUR 87,8 13,6% Margem de lucro bruto(3) 49,0% 49,9% 90 BPs EBITDA ajustado(4) EUR 14,0 EUR 11,6 (17,4%) Margem EBITDA ajustada(3) 8,9% 6,6% (230 BPs) Lucro operacional ajustado(4) EUR 11,8 EUR 9,0 (23,6%) Margem de receita operacional ajustada(3) 7,5% 5,1% (240 BPs) Lucro líquido ajustado(4) EUR 8,2 EUR 6,1 (26,1%) Margem de lucro líquido ajustado(3) 5,2% 3,5% (170 BPs) (1) A definição de GMV, Cliente ativo e Total de pedidos enviados pode ser encontrada na página 27 do nosso Relatório interino. (2) Os clientes ativos e o total de pedidos enviados são calculados com base nos pedidos enviados de nossos sites durante os últimos doze meses (LTM) terminou no último dia do período apresentado. (3) Como porcentagem das vendas líquidas. (4) EBITDA Ajustado, Lucro operacional ajustado, Lucro Líquido ajustado e Margem EBITDA ajustado, Margem operacional ajustada e Margem de Lucro Líquido Ajustado são medidas não definidas em IFRS. Para mais informações sobre como calculamos essas medidas e limitações de seu uso, consulte as páginas a seguir. *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e principais métricas operacionais(Valores em milhões de euros)

As tabelas a seguir apresentam as reconciliações do lucro líquido com o EBITDA ajustado, do lucro operacional com o lucro operacional ajustado e do lucro líquido com o lucro líquido ajustado e suas margens correspondentes como porcentagem das vendas líquidas:

-0- *T Três meses terminados 30 de setembro de 2021 30 de setembro de 2022 Mudança em % (em milhões) (não auditado) Receita líquida EUR (7,3) EUR (3,8) (47,8%) Despesas financeiras, líquidas EUR 0,2 EUR 0,4 96,8% Despesa de imposto de renda EUR 3,4 EUR 2,6 (24,3%) Depreciação e amortização EUR 2,2 EUR 2,5 16,7% sua depreciação de ativos de direito de usoEUR 1,3 EUR 1,7 27,9% EBITDA EUR (1,5) EUR 1,7 (211,7%) Outras despesas relacionadas a transações, certas despesas legais e outras (1) EUR 0,0 EUR 1,5 N/A Remuneração baseada em ações relacionada ao IPO(2) EUR 15,5 EUR 8,4 (45,7%) EBITDA Ajustado EUR 14,0 EUR 11,6 (17,4%) Reconciliação com a Margem EBITDA ajustada Vendas líquidas EUR 157,8 EUR 175,9 11,4% Margem EBITDA ajustada 8,9% 6,6% (230 BPs) *T

-0- *T Três meses terminados 30 de setembro de 2021 30 de setembro de 2022 Mudança em % (em milhões) (não auditado) Receita operacional EUR (3,7) EUR (0,9) (76,9%) Outras despesas relacionadas a transações, certas despesas legais e outras (1) EUR 0,0 EUR 1,5 N/A Remuneração baseada em ações relacionada ao IPO (2) EUR 15,5 EUR 8,4 (45,7%) Lucro operacional ajustado EUR 11,8 EUR 9,0 (23,6%) Reconciliação com a Margem de receita operacional ajustada Vendas líquidas EUR 157,8 EUR 175,9 11,4% Margem de receita operacional ajustada 7,5% 5,1% (240 BPs) *T

-0- *T Três meses terminados 30 de setembro de 2021 30 de setembro de 2022 Mudança em % (em milhões) (não auditado) Receita líquida EUR (7,3) EUR (3,8) (47,8%) Outras despesas relacionadas a transações, certas despesas legais e outras (1) EUR 0,0 EUR 1,5 N/A Remuneração baseada em ações relacionada ao IPO(2) EUR 15,5 EUR 8,4 (45,7%) Lucro líquido ajustado EUR 8,2 EUR 6,1 (26,1%) Reconciliação com a Margem de lucro líquido ajustado Vendas líquidas EUR 157,8 EUR 175,9 11,4% Margem de lucro líquido ajustado 5,2% 3,5% (170 BPs) (1) Outras despesas relacionadas à transação, certas despesas legais e outras representam (i) certas despesas legais incorridas fora do curso normal de nossos negócios e (ii) outras despesas não recorrentes incorridas em conexão com os custos de estabelecer nosso novo armazém central em Leipzig, Alemanha. (2) No ano fiscal de 2021, com o IPO efetivo, alguns funcionários-chave da administração receberam uma remuneração baseada em ações concedida uma única vez, pela qual a despesa de remuneração baseada em ações será reconhecida mediante cronogramas de aquisição definidos nos períodos futuros, incluindo EUR 8,4 milhões para os três meses terminados em 30 de setembro de 2022. Não consideramos essas despesas como indicativos de nosso desempenho operacional principal. *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de lucros ou perdas e lucro abrangente(Valores em milhares de euros, exceto dados de ação e por ação)

-0- *T Três meses terminados (em milhares de EUR) 30 de setembro de 2021 30 de setembro de 2022 Vendas líquidas 157.832 175.890 Custo das vendas, excluindo depreciação e amortização (80.516) (88.095) Lucro bruto 77.316 87.795 Custo de envio e pagamento (19.966) (24.029) Despesas de marketing (22.427) (25.354) Vendas, despesas gerais e administrativas (36.158) (37.643) Depreciação e amortização (2.182) (2.547) Outras receitas (prejuízos), líquidas (281) 926 Receita operacional (3.699) (853) Receita financeira - 4 Custos financeiros (189) (376) Receitas financeiras (custos), líquidas (189) (372)Perda antes do imposto de renda (3.888) (1.225) Despesa de imposto de renda (3.408) (2.581) Prejuízo líquido (7.296) (3.806) Hedge de fluxo de caixa (1.081) (3.059) Impostos de renda relacionados ao Hedge de fluxo de caixa 267 854 Conversão de moeda estrangeira (25) (25) Outra perda abrangente (839) (2.230)Perda abrangente (8.136) (6.036) Lucro por ação básico e diluído EUR (0,09) EUR (0,04) Média ponderada de ações ordinárias em circulação (básico e diluído) - em milhões 84,5 86,5 *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas da posição financeira(Valores em milhares de EUR)

-0- *T (em milhares de EUR)30 de junho de 202230 de setembro de 2022Ativos Ativos não circulantes Ativos financeiros não circulantes 294 642 Ativos intangíveis e fundo de comércio 155.223 155.125 Propriedade e equipamento 17.691 22.056 Bens de direito de uso 21.677 45.829 Ativos fiscais diferidos 6.090 6.090 Total de ativos não circulantes200.975 229.742Ativos circulantes Inventários 230.144 262.197 Contas a receber e outras contas a receber 8.276 6.145 Outros ativos 61.874 32.606 Caixa e equivalentes de caixa 113.507 87.891 Total de ativos atuais 413.801 388.840Total de ativos614.776 618.582 Patrimônio líquido e passivos Capital subscrito 1 1 Reserva capital 498.872 509.494 Déficit acumulado (68.734) (72.540) Outros resultados abrangentes acumulados (perda) 1.528 (702) Patrimônio líquido total431.667 436.252 Passivos não circulantes Provisões 758 2.621 Passivos de arrendamento 16.817 39.362 Passivos fiscais diferidos 3.661 4.116 Total do passivo não circulante21.237 46.099Passivo circulante Obrigações fiscais 25.892 21.963 Passivos de arrendamento 5.189 5.285 Passivos do contrato 10,746 6,341 Comércio e outras Contas a pagar 45.156 34.968 Outras responsabilidades 74.889 67.675 Total do passivo circulante 161.872 136.232Responsabilidades totais 183.109 182.330Total do patrimônio líquido e passivos 614.776 618.582*T

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de mudanças no patrimônio líquido(Valores em milhares de EUR)

-0- *T (em milhares de EUR) Capital subscrito Reserva de capital Déficit acumulado Reserva de cobertura Conversão de reserva de moeda estrangeira Patrimônio líquido total Saldo em 1º de julho de 2021 1 444.951 (60.837) - 1.602 385.718 Perda líquida - - (7.296) - - (7.296) Outra perda abrangente - - - (814) (25) (839) Perda abrangente - - (7.296) (814) (25) (8.136) Remuneração baseada em ações - 16.134 --- 16.134 Saldo em 30 de setembro de 2021 1 461.086 (68.133) (814) 1.577 393.716 Saldo em 1º de julho de 2022 1 498.872 (68.734) - 1.528 431.667 Perda líquida - - (3.806) - - (3.806) Outra perda abrangente - - - (2.205) (25) (2.230) Perda abrangente - - (3.806) (2.205) (25) (6.036) Opções de ações exercidas - 1.077 - - - 1.077 Remuneração baseada em ações - 9.544 - - - 9.544 Saldo em 30 de setembro de 2022 1 509.494 (72.540) (2.205) 1.503 436.252*T

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de fluxos de caixa(Valores em milhares de EUR)

-0- *T Três meses terminados em 30 de setembro de(em milhares de EUR)2021 2022 Perda líquida (7.296) (3.806) Ajustes para depreciação e amortização 2.182 2.547 Custos financeiros (receitas), líquidos 189 372 Remuneração baseada em ações 16.134 9.544 Despesa de imposto de renda 3.408 2.581 Mudança nos ativos e passivos operacionais (Diminuição) aumento de provisões 17 1.863 (Aumento) diminuição dos estoques (17.901) (32.053) (Aumento) diminuição no comércio e outros recebíveis 1.274 2.130 Diminuição (aumento) em outros ativos (506) 29.962 (Diminuição) aumento em outros passivos 3.713 (10.936) Aumento (diminuição) nos passivos do contrato (3.202) (4.405) Aumento (diminuição) no comércio e outras contas a pagar (16.336) (10.253) Diminuição (aumento) em ativos financeiros não circulantes (13) (343) Imposto de renda pago (831) (5.207) Caixa líquido usado em atividades operacionais (19.166) (18.004) Despesas com bens e equipamentos e ativos intangíveis (356) (5.092) Caixa líquido (usado em) atividades de investimento (356) (5.092) Juros pagos (189) (372) Produto do exercício de prêmios de opções - 1.077 Pagamento de passivos de arrendamento (1.339) (3.234) Caixa líquido usado em atividades de financiamento (1.528) (2.530)Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (21.050) (25.625)Caixa e equivalentes de caixa no início do período 76.760 113.507Efeitos das variações cambiais no caixa e equivalentes de caixa (25) 10Caixa e equivalentes de caixa no final do período 55.685 87.891*T

Contato

Contatos de relações com investidoresMytheresa.com GmbH Stefanie Muenz Telefone: +49 89 127695-1919 E-mail: investors@mytheresa.com

Comunicações estratégicas de Solebury Deena Friedman/Maria Lycouris Telefone: +1 800 929 7167 E-mail: investors@mytheresa.com

Contatos de mídia para relações públicas Mytheresa.com GmbH Sandra Romano Celular: +49 152 54725178 Telefone: +49 89 127695-236 E-mail: sandra.romano@mytheresa.com

Contatos de mídia para imprensa empresarial Mytheresa.com GmbH Alberto Fragoso Celular: +49 152 38297355 Telefone: +49 89 127695-1358 E-mail: alberto.fragoso@mytheresa.com

