Comunicado do Business Wire :Maxon

Maxon, desenvolvedores de soluções de software profissional para editores, cineastas, designers de movimento e artistas de efeitos visuais, anunciaram hoje diversas atualizações para a linha de produtos Maxon One da empresa. A versão de novembro de 2022 apresenta um novo recurso incrivelmente atual para o Cinema 4D - Pyro. O Pyro permite que os artistas criem fogo, fumaça e explosões, facilmente simulados usando GPU ou CPU. Outros recursos do Cinema 4D incluem uma Câmera Redshift integrada e Simetria Radial para modelagem. O Forger expande suas funções de modelagem profissional ao adicionar recursos avançados de simetria do Cinema 4D. A versão mais recente do VFX aperfeiçoa o Real Lens Flares com elementos mais naturais, adicionando efeitos Schmutz e Difração à simulação ótica. A versão mais recente do Trapcode oferece uma interface de usuário interativa e atualizada para curvas e gradientes de cores da Particular.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221109005145/pt/

Maxon One Receives New Features and Improvements in November Release: Cinema 4D receives new Pyro tool, Trapcode Particular shines in an updated UI, the first full version of Real Lens Flares is released and Forger expands professional modeling capabilities. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cinema 4D 2023.1:O Cinema 4D apresenta Pyro! para criar fogo, fumaça e explosões. Integração perfeita no Sistema de Simulação Unificado do Cinema 4D, significa que corpos de tecido e macios podem ser incendiados e atiçar as chamas. Uma câmera RedShift recém-integrada traz controles intuitivos de câmera física e configurações de efeito Redshift. A nova modelagem da Simetria Radial permite a modelagem interativa de qualquer objeto redondo, definindo um número de fatias e deslocamento. E muitos outros aperfeiçoamentos de fluxo de trabalho estão incluídos.

Forger:O Forger continua adicionando recursos abrangentes de modelagem do Cinema 4D ao iPad com a adição da modelagem de Simetria, trazendo o poder da área de trabalho e os fluxos de trabalho à flexibilidade móvel.

VFX:A versão mais recente do VFX apresenta a primeira versão completa do Real Lens Flares, adicionando Schmutz e Difração para fazer a lente parecer suja e adicionar efeitos de ondulação a cada elemento de reflexão do clarão da lente. Dezenas de presentes, bem como prescrições de lentes básicas também foram adicionadas.

Trapcode:O Trapcode 2023.1 oferece uma interface de usuário totalmente atualizada e atualizada para as curvas particulares e gradientes de cores, bem como novas predefinições de blocos emissores para comportamentos de forma e melhor desempenho.

Capsules:A Maxon continua fornecendo valiosos ativos do Capsule que os assinantes podem usar como pontapé inicial criativo. Os artistas agora podem compor facilmente uma foto de produto com o novo Backdrop Primitive, sendo que um novo Square Star Spline e FUI Ring Spline criam uma variedade de formas de mira e retículo para gráficos FUI.

Cineware for Unreal: Uma integração de Cineware for Unreal atualizada agora suporta o Cinema 4D 2023.1 e o Unreal Engine 5.0.3. Importe facilmente arquivos C4D para o Unreal e faça alterações sem deixar o ambiente do mecanismo.

Sobre a MaxonMaxon cria soluções de software poderosas e acessíveis a criadores de conteúdo que trabalham em design 2D e 3D, gráficos em movimento, efeitos visuais e visualização. O portfólio de produtos inovadores da Maxon ajuda os artistas a turbinar seus fluxos de trabalho criativos. Nossas linhas de produtos incluem o premiado conjunto Cinema 4D de modelagem 3D, tecnologia de simulação e animação; a criatividade em movimento do aplicativo de mobilidade para moldar Forger; a linha diversificada Red Giant de ferramentas revolucionárias de edição, design de movimento e produção de filmes; a representação gráfica de ponta e incrivelmente rápida Redshift; e a ZBrush, a solução de escultura e pintura digital padrão do setor.

A equipe de Maxon é composta por pessoas divertidas e apaixonadas que acreditam na formação e capacitação de uma comunidade artística de êxito. Desde nossos eventos populares e inclusivos até nossos recursos educacionais gratuitos Cineversity, a Maxon reconhece que desenvolver fortes conexões com pessoas criativas e promover seu crescimento profissional é crucial para nossa capacidade de acompanhar as tendências do setor e atender melhor os clientes.

A Maxon é parte do Nemetschek Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221109005145/pt/

Contato

Imprensa Chloe Larby Grithaus Agency chloe@grithaus.agency +44 7454 012045

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags