Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Enquanto os líderes globais se reúnem na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP 27) este mês, a Mary Kay Inc. , defensora global de sustentabilidade empresarial e gestão ambiental, anunciou a conclusão de um projeto de reflorestamento de 69 acres para revitalizar a Área de Gestão da Vida Selvagem de Econfina Creek na Flórida, em parceria com a Arbor Day Foundation. Até o presente momento, a Mary Kay Inc. já plantou mais de 1,2 milhões de árvores com parceiros no mundo inteiro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221108005297/pt/

(Graphic: Mary Kay Inc.)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trabalhando em conjunto com a Northwest Florida Water Management District, a Arbor Day Foundation e a Mary Kay firmaram parceria para plantar 43.000 pinheiros de folha longa (Pinus palustris) que ajudarão a proteger importantes recursos hídricos na região de Bay County, na Flórida. Principais benefícios ambientais e de biodiversidade do projeto:

-- Restaurar e preservar a fonte primária de água potável para a região de Bay County, na Flórida.

-- Replantar espécies de árvores nativas para retornar esta área a seu estado natural

-- Melhorar o habitat para a vida selvagem na área, incluindo veados, codornas, raposas, esquilos e tartarugas

"Parceiros como a Mary Kay nos ajudam a alcançar a escala mundial necessária para impulsionar impacto significativo por meio das árvores", disse Dan Lambe, diretor executivo" da Arbor Day Foundation. "Somos gratos por contribuírem com nossa missão e ansiamos por tratar juntos no futuro questões prementes como desmatamento e restauração de ecossistema".

A Arbor Day Foundation estima* que o impacto no decorrer de 40 anos resultará em:

-- 57.387,3 toneladas métricas de sequestro de gás carbônico

-- 165,6 toneladas de poluição de ar removidas

-- 2.455.300 galões de precipitação de chuva interceptados

"Árvores são realmente o que mais se aproxima dos super-heróis do nosso planeta", disse Deborah Gibbins, diretora operacional da Mary Kay Inc. "Elas absorvem carbono, melhoram a qualidade da água e produzem oxigênio vital. Seus poderes são incomparáveis, razão pela qual a Mary Kay Inc. investe fortemente em projetos de reflorestamento no mundo inteiro".

No início deste ano, a Mary Kay também publicou um relatório informando em detalhes sua parceria de longa data com a Arbor Day Foundation. Juntas, a Mary Kay Inc. e a Arbor Day Foundation plantaram mais de 1,2 milhões de árvores no planeta inteiro, gerando um impacto mensurável em ecossistemas florestais vitais.

Para saber mais sobre o compromisso da Mary Kay com sustentabilidade, visite marykayglobal.com/sustainability e faça o download da estratégia de sustentabilidade global da Mary Kay: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow. (Enriquecendo vidas hoje para um futuro sustentável).

*Estimativas do impacto utilizando o i-Tree, um pacote de software de última geração revisto por pares da USDA Forest Service que oferece análise florestal rural e urbana e ferramentas de avaliação de benefícios.

Sobre a Arbor Day Foundation

Fundada em 1972, a Arbor Day Foundation tornou-se a maior organização sem fins lucrativos dedicada ao plantio de árvores, com mais de um milhão de membros, apoiadores e parceiros importantes. No decorrer dos últimos 50 anos, quase 500 milhões de árvores foram plantadas pela Arbor Day Foundation em bairros, comunidades, cidades e florestas em todo o mundo. Nossa visão é ter um mundo onde as árvores sejam usadas para resolver questões críticas à sobrevivência.

Como uma das maiores fundações de conservação em operação, a Arbor Day Foundation, por meio de seus membros, parceiros e programas instrui e envolve cooperadores e comunidades no mundo inteiro para se engajarem em sua missão de plantar, cultivar e celebrar árvores. Mais informações podem ser encontradas no site arborday.org.

Sobre a Mary Kay Inc.

Uma das quebradoras originais de telhado de vidro, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza de seus sonhos em 1963 com um único alvo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho desabrochou em uma empresa multibilionária com milhões de membros de equipe de vendas autônomos em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay tem o compromisso de empoderar mulheres em sua jornada por meio da instrução, mentoria, apoio, rede de contatos e inovação. A Mary Kay dedica-se a investir na ciência além da beleza e fabricar cosméticos coloridos, de cuidado da pele de última geração, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer vidas hoje para um futuro sustentável amanhã, firmando parcerias com organizações no mundo inteiro como foco em promover excelência empresarial, dar apoio a pesquisa contra o câncer, favorecer a igualdade entre os sexos, proteger sobreviventes de violência doméstica, embelezar nossas comunidades e encorajar as crianças a seguir seus sonhos. Saiba mais no site marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram, e LinkedIn, ou siga-nos no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221108005297/pt/

Contato

Mary Kay Inc. Comunicações empresariais marykay.com/newsroom 972.687.5332 ou media@mkcorp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags