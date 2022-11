Comunicado do Business Wire :Locana

Mario Sanvitale e Dan Culli da Locana, líder internacional em tecnologias de controle espacial e de projetos, serão palestrantes no Palco de Inovação da Project Controls Expo UK, o maior evento de controles de projetos do mundo, em 16 de novembro, das 14h50 às 15h30.

Sua apresentação irá abordar como projetos de capital usaram tecnologias espaciais para liberar terabytes de informações de silos departamentais. Esta visão abrangente de projetos permite eficiências operacionais, simplifica os fluxos de trabalho, diminui o retrabalho, reduz os riscos, simplifica a gestão de recursos e fornece projetos lucrativos para planejar.

Na Project Controls Expo UK, a Locana também irá expor seus controles gerais de projetos e conhecimento espacial, segundo Mike Housby, Vice-Presidente da Locana e Diretor Geral no Reino Unido. "Nossos líderes irão mostrar como mapas digitais ricos de ativos, terrenos e localizações de objetos adicionais podem ser aumentados com informações vitais referentes à localização de outros sistemas para proporcionar às organizações uma imagem de projetos inovadora, comum, coordenada e holística", disse ele. "Com base nos dados de projetos disponíveis, as empresas podem tomar decisões bem informadas, aumentando a compreensão e a cooperação entre as equipes."

Para mais informação sobre a sessão, entre em contato com info@locana.co.uk.

Sobre a Locana

A Locana, uma empresa de controles de localização e programas, fornece produtos e serviços de software que resolvem os desafios empresariais, climáticos e sociais mais urgentes do mundo. Com mais de 20 anos de experiência, a Locana é líder mundial em soluções geoespaciais corporativas e aplicativos inovadores com uso de tecnologias de mapeamento proprietárias e de código aberto. Ao adotar uma abordagem de localização prioritária para a solução de problemas, a Locana cria, implementa e conecta soluções a clientes públicos e privados, em uma ampla gama de domínios, incluindo: projetos de capital, serviços públicos, administração de terrenos e instalações, infraestrutura crítica, defesa, conservação, desenvolvimento internacional e tecnologia, entre outros. Para mais informação, acesse nosso site ou LinkedIn.

Nota do editor: Entrevistas com executivos da empresa estão disponíveis sob solicitação. Fotos e outras informações podem ser obtidas ao entrar em contato com a mídia abaixo.

Contato

Mike Housby Vice-Presidente da Locana e Diretor Geral no Reino Unido Mike.Housby@locana.co.uk +44 (0) 7974 940902

