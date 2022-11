Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

As amplas mudanças no trabalho desencadeadas pela pandemia da COVID-19 tiveram efeitos significativos nas empresas no Brasil este ano, forçando as companhias a reconsiderar o tipo de local de trabalho que melhor atenderá sua estratégia geral de negócios, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens? Future of Work - Services and Solutions 2022 para o Brasil constata que o aumento do trabalho remoto e híbrido reforçou o conceito de funcionários como nômades, colocando um novo foco na experiência dos colaboradores como fator de produtividade e competitividade dos negócios.

"A gestão holística e estratégica de recursos humanos é agora uma parte fundamental da tomada de decisões nos mais altos níveis das empresas no Brasil", disse Iain Fisher, líder global de Future of Work do ISG. "Os prestadores de serviços de consultoria estratégica estão ajudando muitas organizações a determinar o modelo de local de trabalho mais adequado para seus negócios."

No Brasil, como em outras regiões, as empresas estão revisando suas tecnologias, processos, serviços, ferramentas de governança e segurança com o objetivo de maximizar a satisfação dos funcionários - o que pode ser um fator-chave no engajamento, produtividade e criatividade, diz o relatório.

Os projetos de transformação digital para melhorar a experiência dos funcionários estão se tornando uma parte importante dos orçamentos das empresas. No entanto, para criar a melhor experiência possível para os funcionários, as empresas também estão oferecendo modelos e benefícios de trabalho mais flexíveis, fortalecendo os programas de educação continuada e mudando as métricas de produtividade, diz o ISG.

Muitas organizações que já passaram pela transformação digital e adotaram tecnologias modernas no local de trabalho estão agora fazendo melhorias nos processos de negócios para aumentar a produtividade em áreas específicas, incluindo finanças, jurídica e recursos humanos.

Com a crescente incidência de burnout à medida que os trabalhadores se ajustam às muitas disrupções recentes, as empresas no Brasil também estão aprimorando os esforços de bem-estar dos funcionários, por meio do uso de aplicativos, tecnologias e parcerias que promovem o bem-estar, diz o relatório.

"A experiência do funcionário está intimamente ligada à experiência do cliente, e as organizações precisam entender a parte humana de seus processos para garantir que os funcionários estejam satisfeitos", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "Os fornecedores de serviços estão ajudando as empresas a lidar com essa área de preocupação."

O relatório também examina outras tendências do local de trabalho no Brasil, incluindo o uso de personas pelos fornecedores para suporte personalizado ao service desk, o uso crescente de ferramentas de colaboração e o interesse emergente no metaverso para futuras interações de funcionários.

O relatório ISG Provider Lens? Future of Work - Services and Solutions 2022 para o Brasil avalia os recursos de 24 fornecedores em quatro quadrantes: Workplace Strategy Transformation Services, Managed Workplace Services - End User Technology, Digital Service Desk and Workplace Support Services e Managed Employee Experience Services.

O relatório nomeia a Unisys como líder em todos os quatro quadrantes. Ele nomeia Capgemini, DXC Technology, Kyndryl, Stefanini e Wipro como Líderes em três quadrantes cada e Logicalis e SONDA como Líderes em dois quadrantes cada. Accenture, Algar Tech, Dedalus Prime e Santo Digital são apontadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Stefanini e TIVIT são nomeadas como Rising Stars - empresas com "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em um quadrante cada.

Uma versão personalizada do relatório está disponível na Unisys.

O relatório ISG Provider Lens? Future of Work - Services and Solutions 2022 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens? Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage.

Uma série de pesquisas complementares, os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferecem uma avaliação inédita de fornecedores da perspectiva de tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/.

