City bate Chelsea na Copa da Liga Inglesa; Arsenal e Tottenham são eliminados

Com gols de Riyad Mahrez e Julián Álvarez, o Manchester City eliminou o Chelsea com uma vitória por 2 a 0 no principal duelo da fase de 16 avos da Copa da Liga Inglesa, na qual caíram Arsenal e Tottenham.

Os 'Gunners', líderes do Campeonato Inglês, perderam em casa por 3 a 1 para o Brighton, enquanto o Tottenham (4º) foi derrotado por 2 a 0 no campo do Nottingham Forest (lanterna da Premier League).

Por sua vez, Liverpool e Newcastle sofreram para se classificar para as oitavas, já que precisaram ir para os pênaltis contra Derby County e Crystal Palace, respectivamente.

A terça-feira já tinha sido de surpresas, com as eliminações de Everton (goleado pelo Bournemouth por 4 a 1) e Brentford, que perdeu nos pênaltis para o Gillingham, da quarta divisão.

A rodada termina na quinta-feira, com o Aston Villa visitando o Manchester United em Old Trafford.

- Resultados da Copa da Liga Inglesa:

. Terça-feira

(+) Bournemouth - Everton 4-1

Brentford - (+) Gillingham 1-1 (5-6 nos pênaltis)

(+) Leicester - Newport County 3-0

Stevenage - (+) Charlton 1-1 (4-5 nos pênaltis)

Bristol City - (+) Lincoln City 1-3

(+) MK Dons - Morecambe 2-0

(+) Burnley - Crawley Town 3-1

. Quarta-feira

West Ham - (+) Blackburn 2-2 (9-10 nos pênaltis)

(+) Wolverhampton - Leeds 1-0

(+) Nottingham - Tottenham 2-0

(+) Newcastle - Crystal Palace 0-0 (3-2 nos pênaltis)

(+) Southampton - Sheffield W. 1-1 (6-5 nos pênaltis)

Arsenal - (+) Brighton 1-3

(+) Liverpool - Derby County 0 - 0 (3-2 nos pênaltis)

(+) Manchester City - Chelsea 2-0

. Quinta-feira:

(17h00) Manchester United - Aston Villa

(+): equipe classificada para a fase seguinte

