Catar vence Albânia (1-0) em jogo preparatório para Copa do Mundo

O Catar venceu a Albânia por 1 a 0 em partida preparatória disputada nesta quarta-feira em Marbella (sul da Espanha), uma semana antes do início da Copa do Mundo que será realizada no pequeno emirado do Golfo.

Almoez Ali Abdulla deu a vitória ao país-sede do Mundial ao converter um pênalti após uma falta na área, lance que gerou muita reclamação por parte dos albaneses (36).

Em uma partida equilibrada, as duas equipes tentaram atacar mas sem encontrar brechas na defesa adversária.

Apesar de as 'Águias' albanesas terem pressionado na reta final do jogo, a equipe comandada por Félix Sánchez conseguiu gerir bem o jogo e conquistou a quarta vitória consecutiva.

Com este triunfo de 1 a 0, os campeões da Copa da Ásia de 2019 encerram a fase de treinos na Espanha com uma injeção de confiança: já venceram o Panamá (2-1) no sábado, em Marbella, depois de baterem a Guatemala (2-0) no dia 23 de outubro em Málaga e Honduras (1-0) em 27 de outubro em Marbella.

O Catar vai estrear em 'sua' Copa do Mundo contra o Equador no domingo, dia 20 de novembro, e depois enfrentará o Senegal em 25 de novembro e a Holanda no dia 29 de novembro, na última partida da fase de grupos.

